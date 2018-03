Bayernpartei: Waffenlieferungen trotz völkerrechtswidrigen Angriffs - Skandal ohne Folgen?

München (ots) - Der Angriff türkischer Streitkräfte auf syrischesStaatsgebiet und auf die Kurdenmiliz YPG wird allgemein alsvölkerrechtswidrig eingestuft. Übrigens auch von Union und SPD, wiesich in einer kürzlich stattgefundenen Bundestagsdebatteherausstellte.Dies hindert aber die Bundesregierung nicht daran, weiterhin -überfünf Wochen nach Beginn der Militäroperation (!) - Waffenlieferungenan die Türkei zu genehmigen. Für die Bayernpartei ist dies einhandfester Skandal. Dementsprechend fiel auch der Kommentar desLandesvorsitzenden, Florian Weber, aus:"An diesem Beispiel zeigt sich erneut der ganze Irrsinn derbundesdeutschen Außen- und Rüstungspolitik. Wir haben uns stets gegendiese Waffenexporte ausgesprochen, die hier ganz offensichtlichvölkerrechtswidrig und gegen einen wichtigen Verbündeten im Kampfgegen die "Islamischen Staat" eingesetzt werden. Dass dieseLieferungen aber fortgesetzt werden, obwohl der Bundestag zu einerähnlichen Einschätzung kommt, ist ein Skandal.Aber ein Skandal ohne Folgen, denn weder werden diese Vorgängegestoppt, noch haben die zuständigen Beamten mit Folgen zu rechnen.Der Fisch stinkt wohl wie meistens vom Kopf her und da will offenbarkeiner aus Union und SPD genau hinschauen - jetzt da man sich endlichauf eine Regierung geeinigt hat. Die Opfer dieses Geschachers sinddie kurdischen Milizen und die Zivilbevölkerung."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell