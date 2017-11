Bayernpartei: Vorgänge um den Flughafen Tegel sind erhellend

München (ots) - Die Bayernpartei findet die Vorgänge um denFlughafen Tegel erhellend. Denn obwohl sich in einem Volksentscheidüber 56% der Bürger Berlins für einen Weiterbetrieb ausgesprochenhaben, ließ die in Berlin regierende Koalition aus SPD, Grünen undLinkspartei wissen, sie fühle sich hieran nicht gebunden.Unabhängig davon, was man von der Sachlage halten mag, ist einsolches Verhalten undemokratisch. Volksabstimmungen kann man sichdann auch gleich sparen.Willy Brandts "Mehr Demokratie wagen" scheint der Arroganz derMacht in der SPD gewichen zu sein. Aber auch für Grüne undLinkspartei scheinen Volksentscheide nur dann akzeptabel zu sein,wenn ihnen das Ergebnis passt.Die Bayernpartei hat sich stets für starke direktdemokratischeElemente ausgesprochen. Bei den etablierten Parteien sind ganzoffensichtlich ähnliche Forderungen nur Lippenbekenntnisse.Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell