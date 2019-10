München (ots) - Scheibchenweise kommen derzeit die Vorgänge um dievoreilig abgeschlossenen Verträge zur gescheiterten PKW-Maut ansTageslicht. Fünf weitere, nicht protokollierte Geheimtreffen mit dengeplanten Betreiberfirmen musste das Verkehrsministerium einräumen.Treffen, bei denen diese Firmen vor einem vorzeitigenVertragsabschluss wohl sogar gewarnt haben. Wegen dieser Verträge istweiterhin mit hohen Schadensersatzforderungen dieser Firmen zurechnen. Schadenersatz, für den natürlich der Steuerzahleraufzukommen hätte.Für die Bayernpartei ist es völlig unverständlich, wie angesichtsdieses Debakels Verkehrsminister Scheuer noch im Amt sein kann. DerErklärungsversuch des Landesvorsitzenden, Florian Weber: "DerVerbleib von Andreas Scheuer im Amt kann doch nur der Haltung "ehschon wurscht" geschuldet sein.Seit 2009 besetzt die CSU das Bundesverkehrsministerium undseither wird munter herum-dilettiert. Man darf hier schon einmaldaran erinnern, dass die Vorgänger Scheuers im Amt, nämlich PeterRamsauer und Alexander Dobrindt, auch für den Berliner Fast-Flughafenmitverantwortlich waren. Und für die in weiten Teilen marodeInfrastruktur. Bekanntlich wurde das auch unter Scheuer nicht besser,aber der hat es geschafft, die geplante PKW-Maut mit Anlauf sowiePauken und Trompeten in den Sand zu setzen. Dabei war doch diese Mautlange Zeit so etwas wie der letzte eigenständige Programmpunkt derCSU.Offenbar will man in Berlin aber zumindest ein Risiko nichteingehen, nämlich dass die CSU einen noch ungeeigneteren Kandidatenaus dem Hut zieht."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell