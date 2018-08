Bayernpartei: Die Union ist in der völligen politischen Beliebigkeit angekommen

München (ots) - Nachdem der CDU-Ministerpräsident vonSchleswig-Holstein, Daniel Günther, am Wochenende mit seinerAnnäherung an die Linkspartei für Furore sorgte, legte nun eineweitere Unions-Formation nach. Der "Konservative AufbruchMittelfranken" sprach sich dafür aus, im Zweifelsfall lieber mit derAfD zu koalieren.Offensichtlich ist die Union mittlerweile in der völligenpolitischen Beliebigkeit angekommen. Es geht nur darum, irgendwie ander Regierung und damit an den Futtertrögen zu bleiben. Ob man dazumit ehemaligen SED-Kadern oder mit anti-bayerischen,deutsch-nationalen Zentralisten koalieren muss, scheint denOpportunisten von CSU und CDU völlig gleichgültig.Der Spitzenkandidat der Bayernpartei zur bayerischen Landtagswahl,Florian Weber, kommentierte: "Dass die Union eine Wundertüte ist, beider man nach der Wahl oft ganz etwas anderes erhält, als man sichvorher erhofft hatte, ist nichts Neues. Durchaus verblüffend aber istdie Offenheit, mit der das mittlerweile gehandhabt wird. Für jedenGeschmack wird ein innerparteiliches Grüppchen gegründet und am Endemacht die Parteiführung, was sie will. Die einzigen Maßgaben sinddann offensichtlich Posten, Dienstwägen und dergleichen mehr.Nun kann man sich durchaus hinter Phrasen verstecken und dievöllige inhaltliche Entkernung eine Zeitlang kaschieren. Aber der CDUund ihrem bayerischen Landesverband gelingt das immer schlechter. DieUnion ist gerade dabei, ihren Status als Volkspartei zu verspielen.Die Zukunft Bayerns liegt unserer Ansicht nach jedenfalls nicht anden politischen Rändern, sondern in einer vernünftigen Politik mitAugenmaß. Und mit Prinzipien. Und dafür steht die Bayernpartei."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell