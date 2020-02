Bayernpartei: Thüringen zeigt den erbärmlichen Zustand des bundesdeutschen Föderalismus auf

München (ots) - Die Ereignisse rund um Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringenhaben die Republik in gewaltigen Aufruhr versetzt. Nach Ansicht der Bayernparteibleibt ein Aufreger-Thema aber seltsam unbeleuchtet und das ist der erbärmlicheZustand des bundesdeutschen Föderalismus. Eben jener Föderalismus, der ja gerneals mitkonstituierend für die Bundesrepublik betrachtet wird.Doch nach der - formal rechtmäßigen - Wahl des FDP-Mannes Kemmerich zumMinisterpräsidenten schaltete sich die Bundeskanzlerin persönlich ein underklärte, die Wahl müsse "rückgängig gemacht" werden. Dem Vernehmen nach setztesie auch den FDP-Vorsitzenden Lindner unter Druck. Wenn sein Parteifreund nichtumgehend das Amt wieder aufgibt, werde sie dafür sorgen, dass die CDU alleLandesregierungen, die sie mit der FDP bildet, verlässt.Und schneller als gedacht war die Thüringer Scharade auch schon wieder vorbei,der Zentralstaat hat - unlegitimiert(!)- in die Kompetenzen der Landes Thüringenhineinregiert. Und hat gewonnen. Und das ist ein Skandal. Denn völlig unabhängigvon der inhaltlichen Bewertung dieser Ministerpräsidenten-Wahl handelt es sichhier um eine Landesangelegenheit, die auch auf dieser Ebene zu lösen ist.Der Kommentar des Bayernpartei-Vorsitzenden Florian Weber fiel entsprechend aus:"Das ist genau der Grund, warum die Bayernpartei sich die Subsidiarität auf dieFahnen geschrieben hat und langfristig ein selbständiges Bayern anstrebt. Weildie Zentralisten jeglicher Couleur immer versuchen, Entscheidungen auf die"höhere" Ebene zu ziehen und zentral für möglichst alle zu treffen - imvermeintlichen Besitz einer höheren Wahrheit oder Moral. Ich jedenfalls willnicht von einer fernen Zentrale regiert werden - sei diese nun in Berlin oderBrüssel.Mich erstaunt auch die Lernunwilligkeit. Denn die Zeiten mit zentralistischorganisierten Staaten auf heutigem bundesdeutschen Staatsgebiet zählen in derRückschau nicht zu den Dingen, die irgendjemand noch einmal braucht."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127746/4518214OTS: BayernparteiOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell