Bayernpartei: Streiks in Frankreich - ein Menetekel für die Zukunft des Euro

München (ots) - Auf den "Black Friday" folgte vergangene Woche in Frankreich der"Schwarze Donnerstag". Anders als beim vorgeblichSuper-Billig-Konsumrausch-Freitag geht es aber bei dem zweiten Ereignis um etwasganz anderes: Die eigentlich tief zerstrittenen französischen Gewerkschaftenhaben ihre Meinungsverschiedenheiten hintan gestellt und zum Generalstreikaufgerufen. Um gegen die Rentenreform der französischen Regierung mobil zumachen.Der hierzulande medial seltsam wenig wahrgenommene Streik dauert fort und legtweite Teile des öffentlichen Lebens lahm. Aber die Franzosen haben auch einigeszu verlieren. Zwar sind generelle Aussagen zu französischen Rentnern schwierig,weil es dort viele Einzelsysteme gibt. Normalerweise geht man aber in Frankreichmit 62 Jahren in den Ruhestand und laut OECD liegt der Lebensstandardfranzösischer Rentner über dem der Gesamtbevölkerung.Nach Ansicht der Bayernpartei zeigt die Situation erneut eine der Hauptschwächender EU bzw. insbesondere des Euro auf. Eine gemeinsame Währung ohne eine -freilich nie gewollte - gemeinsame Sozialpolitik ist zum Scheitern verurteilt.Denn eine Rentensituation wie hierzulande werden die Franzosen nicht wollen. EinRenten-Versorgungsniveau von zurzeit 48% (verglichen mit der Aktiven-Phase) mitder Tendenz nach unten, ein Renteneintrittsalter, das gerade auf 67 angehobenwird und stetig steigende Beitragssätze zur Rentenversicherung.Der Kommentar des Bayernpartei-Vorsitzenden Florian Weber: "Ich gehe davon aus,dass die französische Regierung - wie bereits bei den erhöhten Spritpreisen undder dadurch initiierten Gelbwesten-Bewegung - auch bei der Rentenreformeinknickt. Das zeigt, dass Frankreich in vielen sozialen Bereichen reformunfähigist. Was aus Sicht der Franzosen völlig nachvollziehbar ist, kann uns leidernicht egal sein. Denn über die diversen EU-Transfermechanismen zahlt dieeinheimische Bevölkerung dies alles mit. Zudem wird so die schädlicheNiedrigzinspolitik der EZB bis zum St.-Nimmerleins-Tag festgeschrieben, eineauch nur minimale Zinserhöhung würde das hochverschuldete Frankreich in diePleite führen. Wegen dieser widerstreitenden Interessenlagen, bei der allerdingsdie bayerische bzw. auch bundesdeutsche Perspektive in Brüssel und bei der EZBderzeit gar keine Rolle spielt, sehe ich mittelfristig für den Euro keineZukunft."