Bayernpartei: Söders neue Grenzpolizei - PR-Gag und Wahlkampfmanöver

München (ots) - Nun darf sie also ihren Dienst offiziellaufnehmen, die von Ministerpräsident Söder so groß angekündigtebayerische Grenzpolizei. Freilich bleibt bei näherem Hinsehen nichtviel davon übrig. Denn der Bund ist - große Überraschung - nichtbereit, Kompetenzen im Grenzschutz abzugeben. So darf die neueGrenzpolizei nur mit Erlaubnis oder auf Anforderung des Bundes tätigwerden. An der Grenze aufhalten oder zurückschicken darf sieniemanden. Nicht umsonst ist in den Medien von einer neuenbayerischen "Hilfstruppe für die Bundespolizei" die Rede.Für die Bayernpartei ist die Aktion damit endgültig als dasentlarvt, was sie immer war: Ein reiner PR-Gag, ein plumpesWahlkampfmanöver der Staatsregierung. Ohne die Leistung der Beamtenauch nur ansatzweise herabwürdigen zu wollen: Die neue Grenzpolizeiist mit der alten, von der CSU anno 1998 leichtfertig abgeschafftenGrenzpolizei, nicht zu vergleichen. Es sind Hilfssheriffs ohne echteKompetenzen. Von der Staatsregierung hätte die Bayernpartei erwartet,gegenüber dem versagenden Bund standhaft aufzutreten und auf dieeigene Zuständigkeit zu pochen.Der Bayernpartei-Vorsitzende Florian Weber kommentierte: "Eineszieht sich doch durch die ganze CSU-Geschichte. Eine bereitwilligeAufgabe bayerischer Staatlichkeit, die dann aber - meist kurz vorWahlen - operettenhaft oder zombiemäßig wieder aus dem Fundus geholtund poliert wird. Von daher überrascht mich dieses absurde Theaternicht. Es ist aber ein Stich ins Herz jedes weiß-blau denkenden undfühlenden Menschen, wenn er mitansehen muss, dass bayerische Beamtezu einer bloßen Hilfstruppe der deutschen Polizei herabgestuftwerden. Gleichzeitig steigt damit nur unsere Entschlossenheit, abHerbst endlich wieder eine weiß-blaue Stimme im Maximilianeumsprechen zu lassen."