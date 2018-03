München (ots) - Der frischgebackene Bundesinnenminister Seehoferhat in seiner Regierungserklärung verlauten lassen, dass nun allesviel besser wird. Er will nicht nur die Spaltung der Gesellschaftüberwinden, sondern er kündigt bei dieser Gelegenheit auch gleicheinen Masterplan für Abschiebungen und eine Null-Toleranz-Politiketwa bei der Grenzsicherung an.Nachdem er sich mit seiner Chefin, der er übrigens vor nicht allzulanger Zeit eine "Herrschaft des Unrechts" bescheinigt hat, abernicht einmal darüber einigen kann, ob der Islam nun zu Deutschlandgehört oder nicht, dürfte die Halbwertszeit der Gültigkeit seinerAussagen überschaubar sein. Für die Bayernpartei erinnert diese großeKoalition immer mehr an einen kakophonischen Chor, bei dem jederAkteur einfach sein Lieblingslied singt. Für sein Publikum. UndSeehofer ist offenbar für die "Ballade von Recht und Ordnung"zuständig.Entsprechend fiel auch der Kommentar desBayernpartei-Vorsitzenden, Florian Weber, aus: "Die Aussagen aus demSeehoferschen Austrags-Häuschen sind doch völlig unglaubwürdig undnur dem anstehenden Landtagswahlkampf in Bayern geschuldet. DerBundesinnenminister verdrängt offenbar den Anteil seiner Partei undseiner Leute an der Misere der letzten Jahre. Merkel wird weiterhindie CSU und ihren Chef am Nasenring durch die politische Arenaführen. Und die CSU wird weiterhin brav hinter der großen Schwesterher laufen, nur gelegentlich maulend."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell