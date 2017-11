Bayernpartei: Scheitern der Sondierungsgespräche zeigt den maroden Zustand dieser Republik und der etablierten Parteien!

München (ots) - Eigentlich ist das Scheitern derJamaica-Verhandlungen eine gute Sache. Denn sehr wenig Positives warzu erwarten von dieser nun-halt-doch-nicht-Koalition des kleinstengemeinsamen Nenners. Der Inhalt der Papiere, die nach außen drangen,hätten für die Bürger vor allem eines bedeutet: Noch mehrZentralismus, noch mehr Bürokratie und noch mehr Belastung. Undnatürlich noch mehr Posten und Pöstchen für dieMöchtegern-Koalitionäre - so war etwa der Posten einesPolizeibeauftragten des Bundestags geplant.Also ist das Scheitern der Sondierung eigentlich eine gute Sacheund die Bayernpartei begrüßt dies ganz ausdrücklich. Gleichzeitigzeigt es aber den maroden Zustand dieser Republik und der etabliertenParteien. "Uns eint die Verantwortung für die Menschen und dieZukunft unseres Landes"; so der Anfangssatz des nach außengesickerten Vorentwurfs des Ergebnispapiers der Sondierungen. Nichtskönnte falscher sein; persönliche Eitelkeiten und geballteInkompetenz gingen eine unheilvolle Allianz ein. Als wenn der Kapitänder Titanic mit seinen Offizieren streitet, welche Musik denn dieKapelle beim Untergang spielen soll.Und auf der ganz rechten und ganz linken Seite des politischenSpektrums ruft man laut nach Neuwahlen, offensichtlich in derHoffnung auf ein noch besseres Ergebnis. Die Vorsitzende derLinkspartei äußerte bereits Volksfrontphantasien, ein ganz leiserHauch von Weimar beginnt durch das Land zu wehen.Für die Bayernpartei kristallisiert sich damit noch deutlicherheraus, dass es Bayern ohne den Ballast der Berliner Republik sehrviel besser ginge. Und es besteht auch überhaupt keine Notwendigkeit,die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen und gemeinsam in RichtungAbgrund zu laufen. Bayern kann es alleine besser - dafür steht dieBayernpartei!Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell