Bayernpartei: Rücknahme-Abkommen mit Spanien ist absolute Luftnummer

München (ots) - Als großen Erfolg möchte uns das von HorstSeehofer geleitete Bundesinnenministerium sein mit Spanienabgeschlossenes Rücknahme-Abkommen von Asylsuchenden verkaufen.Seehofers Chefin, Kanzlerin Merkel, reiste sogar nach Spanien, umhinterher vollmundig zu verkünden: Spanien und Deutschland setztenauf "europäische Lösungen".Bei näherem Hinsehen erweist sich das Abkommen als völligeLuftnummer, reine Symbolpolitik. Denn Zurückweisungen nach Spaniensind nur an der deutsch-österreichischen Grenze möglich - beiPersonen, die in Spanien einen Asylantrag gestellt haben. Derzeitwerden drei(!) Grenzübergänge von bzw. nach Österreich kontrolliert.Der Asylsuchende muss sich also in Spanien eine Asylantrag gestellthaben, bei seinem Weg Richtung Bundesrepublik den Umweg überÖsterreich gewählt haben und darf zudem kein unbegleiteterMinderjähriger sein, dann kann ihn die Bundespolizei innerhalb von 48Stunden nach Spanien zurückschicken. Es bedarf nicht viel Phantasie,dass dieses Abkommen einfach niemanden betrifft. Realistischer Weisespricht Spanien deshalb von einer Geste zur Unterstützung derKanzlerin.Nach Ansicht der Bayernpartei betreibt die Bundesregierungmittlerweile Arbeitsverweigerung. Entsprechend auch der Kommentar desLandesvorsitzenden, Florian Weber: "Von dieser Regierung ist dochaußer hohlen Phrasen und dem Spielen auf Zeit nichts mehr zuerwarten. Anstatt die drängenden Probleme endlich anzugehen, werdender Bevölkerung Luftschlösser und Potemkin'sche Dörfer gebaut. Dasist keine seriöse Politik, das ist Hütchen-Spielen.Die etablierte Politik hat den Karren dermaßen in den Dreckgefahren und flüchtet sich immer mehr in eine Parallelwelt, so dassvon ihr keine Lösungen mehr zu erwarten sind. Es ist allerhöchsteZeit für eine frische, eine unverbrauchte Kraft. Eine Kraft, die auchbereit ist, Dogmen und heilige Kühe unserer Zeit in Frage zu stellen.Der Einzug der Bayernpartei im Herbst in den bayerischen Landtag wäreein erster wichtiger Schritt."