Bayernpartei: Regierungsbildung in Bayern - alles bleibt, wie es ist

München (ots) - War was? Diese Frage kann sich der interessierteBeobachter nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen in Bayernfragen. Trotz historischer Stimmenverluste für die CSU bei derletzten Landtagswahl geht es in Bayern weiter wie bisher. Wenigorange Einsprengsel zieren das schwarze Regierungsprogramm.Der Landesvorsitzende der Bayernpartei, Florian Weber,kommentierte: "Ehrlicherweise muss man konstatieren, dass es nachjetzigem Stand auch viel schlimmer hätte kommen können. Genauereswird sich aber erst zeigen, da Ministerpräsident Söder für seineKehrtwendungen und das Reagieren auf tatsächliche oder gefühlteStimmungen bekannt ist. Die Ähnlichkeit der Koalitionäre istjedenfalls verblüffend. Der Eindruck, dass Freie Wähler und CSU bisauf Nuancen deckungsgleiche Inhalte haben, wird durch dasRegierungsprogramm jedenfalls nicht kleiner. Die Existenz der FreienWähler als eigene Partei ist wohl doch eher auf persönlicheKarriereoptionen als auf politische Differenzen mit der CSU zurück zuführen.Ob man am Ende der Legislaturperiode dann weiterhin von einer"Papaya-Koalition" oder - nach den inoffiziellen Farben desamerikanischen Gruselfestes - von einer "Halloween-Koalition" (mitentsprechendem Gruselkabinett) sprechen wird, wird sich zeigen."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell