Bayernpartei: Pläne aus dem Justizministerium sind totalitär

München (ots) - Aus dem Hause von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht(SPD) kommen beunruhigende Pläne. Geplant ist, dass etwa Soziale Netzwerke wiefacebook, aber auch E-Mail-Anbieter, Betreiber von Dating-Webseiten usw. aufAnforderung staatlicher Stellen die Passwörter und gIP-Adressen der Nutzerherausgeben müssen. Und zwar "unverzüglich und vollständig". Nach derzeitigemStand wohl auch ohne richterlichen Beschluss und der Kreis der Berechtigten istextrem weit gefasst. Zudem soll bei "Gefahr im Verzug" noch nicht einmal dieMindestanforderung der Textform eingehalten werden müssen.Es ist zwar sehr fraglich, ob dies überhaupt technisch umsetzbar ist. Alleinaber der Umstand, dass derartige Gedankenspiele aus dem Bundesjustizministeriumkommen, zeigt nach Ansicht der Bayernpartei die totalitären Ansichten der dortAgierenden. Selbstverständlich sollen etwa Anbieter von Kinderpornographie mitallen technisch möglichen Mitteln am Ausüben ihrer Verbrechen gehindert und dieTäter aufgespürt werden. Die Haupt-Stoßrichtung der geplanten Vorschriften gehtaber in die Richtung "Hass und Hetze". Begriffe, die sehr dehnbar sind undgerade Meinungsäußerungen sind nicht immer eindeutig. Das Justizministeriumstellt nach Ansicht der Bayernpartei Bürger unter Generalverdacht und der Wille,ein Klima der Einschüchterung und Duckmäuserei zu erzeugen, ist unübersehbar.Ergänzend kommentierte der Bayernpartei-Vorsitzende, Florian Weber: "Bedenkt manbeispielsweise, wie der Mittelstand durch die Datenschutz-Grundverordnunggegängelt und in Vorschriften geradezu erstickt wird, dann sind diese Pläne eineeinzige Frechheit. Für jeden freiheitlich denkenden Staatsbürger ist der Staatals Datenkrake ein einziger Alptraum.Zudem ja offensichtlich nicht einmal der Rechtsweg vorgesehen ist. GeorgeOrwells "1984" wird immer aktueller, es ist höchste Zeit, diese fataleEntwicklung zu stoppen. Meinungsfreiheit und Privatsphäre sindGrundvoraussetzungen eines demokratischen Staatswesens."