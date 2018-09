Bayernpartei: Die Personalie Maaßen - Symptom für den Zustand der Republik

München (ots) - Die offenen Baustellen, die drängenden Probleme inder Bundesrepublik Deutschland wachsen täglich. Die politischePolarisierung hat Ausmaße angenommen, die jahrzehntelang nicht mehrbekannt war.Arbeit wäre also genug da, doch das politische Berlin streitetlieber um die Personalie des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-GeorgMaaßen. Für die Bayernpartei ist dieses Gezänk ein Symptom für denZustand der Bundesrepublik, die sich mehr und mehr zu einem "failedstate", also zu einem gescheiterten Staat entwickelt.Der Vorsitzende der Bayernpartei, Florian Weber, kommentierte dannauch: "Ohne die Personalie Maaßen im Einzelnen bewerten zu wollen,bekommt man mehr und mehr den Eindruck, dass die derzeitigenNoch-Großkoalitionäre sich über jeden Vorwand freuen, aufeinandereinprügeln zu können, anstatt endlich konstruktiv für die Bürger zuarbeiten. Statt Sachpolitik stehen Profilneurosen, Eitelkeiten undpersönliche Befindlichkeiten im Vordergrund.Es ist geradezu so, als ob man sich auf der Titanic darumstreitet, welches Lied denn die Bordkapelle spielen soll. Je eherBayern sich von dieser Bundesrepublik löst und seine Angelegenheitenin die eigenen Hände nimmt, desto geringer wird der Schaden fürunsere Heimat sein. Für die Freiheit Bayerns steht aber nur dieBayernpartei."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell