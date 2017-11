München (ots) - Der Landesvorstand der Bayernpartei lehnt in einemeinstimmig gefassten Beschluss den jüngst von der CSU durch denLandtag gedrückten sogenannten Landesentwicklungsplan strikt ab.Derzeit werden in Bayern einer jüngst veröffentlichten Studie derUniversität Würzburg zufolge täglich(!) etwa 13,1 Hektar Flächeverbraucht, was circa 18 Fußballfeldern entspricht. Vor diesemHintergrund auch noch das Anbindegebot zu lockern, das bisherGewerbegebiete außerhalb bestehender Siedlungen nicht ermöglichte,ist ein völlig falsches Signal.Besonders scharf kritisiert die Bayernpartei, dass mit dem neuenLandesentwicklungsplan auch eine Änderung des Alpenplans einhergehtund so eine sogenannte Skischaukel am Riedberger Horn - in einerbisher streng geschützten Region - ermöglicht wird. Gegen denausdrücklichen Rat aller Umweltverbände. Dies kann man nicht andersals einen Kniefall vor kurzfristig gedachtem Gewinnstreben undentsprechender Lobbyarbeit deuten. Besonders dreist ist in diesemZusammenhang die Aussage der Landtags-CSU, es handele sich hier dochum einen absoluten Einzelfall, der keine Nachahmer nach sich ziehenwerde.Der Bayernpartei-Vorsitzende Florian Weber kommentierte: "DerAusverkauf unserer Heimat setzt sich unter CSU-Führung ungebremstfort. Bayern verliert zunehmend sein Gesicht, weil immer noch einStück Land gefunden wird, dass man zubetonieren und kommerziellemInteressen opfern kann. Die bayerischen Bürgerinnen und Bürger sindaufgerufen, dieser durch Lobbyinteressen und Arroganz der Machtgetriebenen Politik bei der Landtagswahl im Herbst die rote Karte zuzeigen. Damit Bayern auch für künftige Generationen lebenswert bleibtund nicht in eine Betonwüste verwandelt wird."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell