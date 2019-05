Bayernpartei: Nein zu einer EU-Transferunion

München (ots) - Der französische Präsident Macron attackiertregelmäßig die Bundesrepublik wegen ihres Handelsbilanzüberschusses.Da die einheimische Wirtschaft so gute Geschäfte mache - noch dazuauf Kosten der anderen Euro-Länder - müsse Kompensation her. Oderanders ausgedrückt, Macron plant den Weg in die Transferunion, etwabei der Arbeitslosenversicherung. Die soll nämlich gesamt-europäischwerden.Die Bayernpartei hat sich stets als europäische Partei verstanden,eine Transferunion lehnen wir trotzdem vehement und komplett ab. Dennbei genauem Hinsehen bleibt vom Handelsbilanzüberschuss wenig übrig.Der Überschuss wurde nämlich zu einem großen Teil über diesogenannten Target-II-Salden finanziert. Heißt, es stehen zwarForderungen der Bundesrepublik von etwa einer Billion Euro in denBüchern der Banken. Ein Ausgleich ist aber nicht vorgesehen und beieinem Zusammenbruch des Euro sind die Forderungen nicht eintreibbarund der einheimische Steuerzahler kommt dafür auf.Zudem ist ein Gutteil der angeblichen Wettbewerbsvorteile dadurchentstanden, dass hierzulande die Sozialsysteme "reformiert" wurden.Die unter Rot-Grün eingeführten Hartz-Reformen haben die sozialeAbsicherung in der Bundesrepublik erheblich verschlechtert, währendLänder wie Frankreich das Niveau ihrer Sozialsysteme unangetastetließen. Im Umkehrschluss heißt das nichts anderes, als dasseinheimische Arbeitnehmer die Rechnung bezahlen. Mindestens durch denVerlust sozialer Sicherheit aber eventuell auch mit ihren Steuern beieinem eventuellen Kollaps des Euro. Die Gewinne haben dann jedenfallsandere eingestrichen.Der Kommentar des Bayernpartei-Spitzenkandidaten zur anstehendenEuropawahl, Florian Weber, zu dieser Thematik: "Eine Transferunionwäre nichts weniger als unsozial, auch aus diesem Grund lehnen wirsie strikt ab. Und bei näherer Betrachtung sind die angeblicheneuropäischen Bestrebungen des französischen Präsidenten doch nurnationaler Egoismus, der Wunsch, dass andere seine Party bezahlen.Doch so kann, so wird Europa nicht funktionieren. EineTransferunion würde letztendlich nur zu einem Erstarken vonNationalismus führen und die bereits vorhandenen Fliehkräfteinnerhalb der EU massiv verstärken. Die EU wird entweder endlichsubsidiär werden oder sie wird scheitern."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell