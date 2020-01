Bayernpartei: München als eigener Regierungsbezirk ist nur Wahlkampfgetöse und persönliche Eitelkeit

München (ots) - Kürzlich machte der bayerische Ministerpräsident mit einemVorschlag von sich reden: Bayern soll - wie bereits bis 1946 - wieder achtRegierungsbezirke haben. Nun möchte er natürlich nicht die in denNachkriegswirren verloren gegangene Rhein-Pfalz zurückholen, sondern Münchensoll von Oberbayern getrennt werden und einen eigenen Regierungsbezirk bilden.Für die Bayernpartei ist dies nichts anderes als reiner Aktionismus inWahlkampfzeiten. Vernünftige Gründe dafür lassen sich schwer finden, aber jedeMenge dagegen: So würde es mit dem Münchener Stadtrat und dem Bezirkstag Münchenzwei kommunale Parlamente für das gleiche Gebiet geben. ZusätzlicherBürokratismus und Kompetenzgerangel wären vorprogrammiert.Neben der "Regierung von Oberbayern", einer reinen Verwaltungsbehörde, müssteeine "Regierung von München" geschaffen werden. Für den dann neuen BezirkstagOberbayern und die dann auch neue Regierung von Oberbayern müssten Standorteaußerhalb von München gesucht werden. Neben den immensen Kosten, die dafürentstehen würden, braucht etwa in Ingolstadt oder Rosenheim sicherlich niemandweitere Behördenarbeitsplätze, die die Situation auf den ohnehin angespanntenWohnungsmärkten dort weiter verschärfen würden.Ergänzend fügte der Bayernpartei-Vorsitzende Florian Weber hinzu: "Ich denke,dass neben wahltaktischen Gründen auch die persönliche Eitelkeit unseresMinisterpräsidenten eine große Rolle spielt. Offensichtlich will er die seit 200Jahren mehr oder weniger unveränderten Bezirksgrenzen ändern und als großerNeugestalter Bayerns in die Geschichte eingehen.Eine Enttäuschung steht ihm aber bevor. Denn nach einer von uns kurzfristigdurchgeführten, allerdings nicht repräsentativen, Umfrage möchte kein Konditordie Prinzregenten-Torte in Ministerpräsident-Söder-Torte umbenennen, nur weildie Anzahl der Torten-Schichten dann wieder zur Anzahl der Regierungsbezirkepasst."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127746/4496832OTS: BayernparteiOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell