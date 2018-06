Bayernpartei: Migrations-Masterplan auf Eis zeigt wer das Sagen hat

München (ots) - Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehoferhat die für heute geplante Vorstellung seines"Migrations-Masterplanes" abgesagt. Weil ihm nämlich ein zentralerPunkt von seiner Chefin, Bundeskanzlerin Merkel, nicht genehmigtwurde. Seehofer wollte, dass bereits in anderen Staaten Europasregistrierte Flüchtlingen an der Grenze abgewiesen werden. Und FrauMerkel will das eben nicht.Für die Bayernpartei zeigt dies erneut mehr als deutlich, wer inder Berliner Republik Koch und wer Kellner ist. Seehofer hat indiesem Fall die besseren Argumente und wohl auch die Mehrheit derBevölkerung hinter sich. Das hilft ihm aber nichts, weil "Mutti" sichgerade wieder "europäische Lösungen" zusammenphantasiert. Lösungen,die aufgrund jüngster Ereignisse - wie etwa der Regierungsbildung inItalien - immer unwahrscheinlicher werden.Entsprechend auch der Kommentar des Bayernpartei-VorsitzendenFlorian Weber: "Das Muster ist doch bekannt und klassischeCSU-Methode. Großartigen Ankündigungen folgen keine Taten. Die CSUversucht doch gerade, sich vor der Landtagswahl wieder einweiß-blaues Mäntelchen umzuhängen und ihre Eigenständigkeit zubetonen.Dabei ist sie nichts anderes als ein Wurmfortsatz der Merkel-CDU.Eigenständige oder gar an bayerischen Interessen orientierte Politikist von ihr jedenfalls nicht zu erwarten. Der Schwanz wird auchweiterhin nicht mit dem Hund wedeln."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell