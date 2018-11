Bayernpartei: Kreuzzug gegen den Diesel ist das Werk weltfremder und saturierter Ideologen

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) - Nach mehreren Städten in der Bundesrepublik drohtnun auch im niedersächsischen Oldenburg ein Fahrverbot für ältereDieselfahrzeuge. Das Besondere an diesem Fall ist, dass dieGrenzwerte an einem Tag überschritten wurden, an dem so gut wie keinAuto unterwegs war. Weil die Straßen wegen eines Marathonlaufsgesperrt waren.Für die Bayernpartei zeigt sich damit erneut der Irrsinn, derhinter der ganzen Diesel-Debatte steht. Die ganze Republik lässt sichvon einem dubios finanzierten Abmahnverein vor sich her treiben,angeblich weil europäisches Recht dergleichen vorsieht. Offenbar giltdieses "europäische Recht" aber nur hierzulande, denn vonFahrverboten in Rom, Paris oder Barcelona ist nichts bekannt.Entsprechend auch der Kommentar desBayernpartei-Landesvorsitzenden, Florian Weber: "Unter dem Kreuzzuggegen den Diesel, den weltfremde und saturierte Ideologen ausgerufenhaben, leiden doch die kleinen Leute. Jüngstes Beispiel ist dieEssener Tafel, die nach eigener Aussage bald nicht mehr ihre Aufgabeerfüllen kann. Von den ganzen kleinen Handwerkern will ich gar nichtanfangen. Die fahren ja nicht zum Spaß ältere Dieselfahrzeuge.Daneben ist ja bisher auch völlig unklar bzw. datenschutzrechtlichhöchst bedenklich, wie das alles kontrolliert werden soll.Ein bisschen neidisch kann man nach Frankreich schauen, wo dieBürger ihren Protest jüngst lautstark zum Ausdruck brachten und nochbringen. Die Frage muss erlaubt sein, ob Politik und Justizhierzulande auch so handeln würden, wenn sie nicht mit demeinheimischen Untertanengeist rechnen könnten."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell