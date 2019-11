Bayernpartei: Krankenkassen-Freibetrag bei Betriebsrenten - ein bisschen weniger betrogen ist immer noch betrogen

München (ots) - Die Bundesregierung hat die Einführung einesKrankenkassen-Freibetrages bei Betriebsrenten ab dem Jahr 2020 beschlossen.Dadurch werden gesetzlich Versicherte, die eine solche Rente beziehen,entlastet. Sowohl Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) als auchGesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonten, wie wichtig dies sei und darüberhinaus, dass damit auch das Vertrauen in die - immer wichtig werdende -betriebliche Altersversorgung gestärkt werde.Die Bayernpartei begrüßt natürlich grundsätzlich jede Entlastung, vor allem beiGering oder Normal-Verdienern. Das ändert aber nichts daran, dass die 2005eingeführte Krankenkassen-Beitragspflicht, vor allem da sie rückwirkendeingeführt wurde, der betrieblichen Altersversorgung einen massivenVertrauensverlust beschert hat. Einen Vertrauensverlust, den man auch durchdieses Almosen nicht wettmachen kann.Der Bayernpartei-Vorsitzende, Florian Weber, führte aus: "Die Leute haben sichdamals betrogen gefühlt, fühlen sich bis heute betrogen und von der Politik imStich gelassen. Und das meiner Meinung völlig zu Recht. Dass sie jetzt -eventuell - ein bisschen weniger betrogen werden, macht die Sache kaum besser.Man sollte eines nicht vergessen: Sie waren alle beteiligt. Eingeführt wurdediese Pflicht von Rot-Grün, wir hatten zwischenzeitlich eine schwarz-gelbe undschwarz-rote Regierungen. Und niemand ist gegen dieses Unrecht vorgegangen.Die jetzige Bundesregierung lässt mit ihrer Tolerierung der Minuszins-Politikgerade zu, dass die Europäische Zentralbank den immer wichtiger werdendenkapitalgedeckten Teil der Altersvorsorge an die Wand fährt. Sich dann aber füreine nur durch diesen niedrigen Zinsen mögliche "Schwarze Null" feiern lassen zuwollen und auch dafür, dass ein paar Brocken an die Betriebsrentner weitergegeben werden, das ist in meinen Augen unverschämt.Und auch das zusätzliche Vertrauen in die betriebliche Altersversorgung sehe ichnur sehr eingeschränkt. Denn dafür wäre Rechtssicherheit erforderlich. So wirktdas Ganze wie ein Gnadenakt, der auch bei Bedarf wieder kassiert werden kann!"Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell