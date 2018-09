Bayernpartei: Keine weiteren Bildungs-Experimente auf Kosten unserer Kinder

München (ots) - Eine jüngst veröffentlichte Studie untermauerteeine Erkenntnis, die für die meisten Lehrkräfte seit vielen Jahrenein offenes Geheimnis war. Grundschulkinder, die Lesen und Schreibennach der klassischen Fibel-Methode lernen, schneiden beiLeistungs-Tests am besten ab.Durchgefallen ist vor allem auch die "Schreiben nach Gehör" oder"Lesen durch Schreiben" genannte Methode, bei der Rechtschreibfehlerin den ersten Jahren nicht korrigiert werden. Vorgeblich, um denKindern die Lust am Lesen und Schreiben nicht zu nehmen. Es stelltesich jedoch heraus: Die Methode verfestigt Fehler und sorgt inspäteren Jahren für enorme Frustration.Die Bayernpartei sieht sich hier wieder einmal in ihren Ansichtenbestätigt. Entsprechend auch der Kommentar des Landesvorsitzenden undSpitzenkandidaten zur anstehenden Landtagswahl, Florian Weber: "WasHänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr - diese simple Wahrheitwurde unter pseudo-reformpädagogischen Bla-Bla-Argumenten begraben.Es ist doch kompletter Irrsinn, den Wissensdurst -den gerade ganzjunge Schulanfänger haben - nicht zu nutzen und damit deren Potentialgeradezu wegzuwerfen.Und die bayerische Staatsregierung hat bei dem Irrsinn mitgemacht.Wir fordern die umgehende Beendigung solcher Experimente auf Kostenunserer Kinder. Fairerweise muss erwähnt werden, dass in Bayern somanches wahnwitziges pädagogisches Experiment ausgeblieben ist.Dieser kleine Verdienst, den sich die Staatsregierung auf die Fahneschreiben kann, ist sie aber gerade im Begriff wegzuwerfen. Denn diegeplante bundesweite Zentralisierung im Bildungsbereich öffnetideologiegetriebenen Bildungskonzepten, die schon wieder mal vomneuen, besseren Menschen träumen, Tür und Tor."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20,81673 MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell