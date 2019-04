Bayernpartei: Keine Waffenlieferungen an Saudi-Arabien

München (ots) - Der Bundessicherheitsrat hat die Ausfuhr vonRüstungs-Gütern an Saudi-Arabien genehmigt. Das ist vor allem vor demHintergrund bemerkenswert, da vergangene Woche in einer (eigentlichgeheimen) Sitzung des Auswärtigen Ausschusses bekannt wurde, dassebenjenes Saudi-Arabien Tornados und Euro-Fighter im Jemen-Konflikteinsetzt. Die Bundesregierung verweigert hierzu im Übrigen jedenKommentar.Nun ist es aus Sicht der Bayernpartei immer wieder bemerkenswert,dass man - zumindest nach außen - davon ausgehen kann, dassgelieferte Waffen nicht oder selektiv ("nur zur Verteidigung!")eingesetzt werden. Und dass in einem Konflikt wie dem Bürgerkrieg imJemen, an dem sich die Saudis beteiligen, Zivilisten in erheblichemMaße mit-betroffen sind, ist ein klassischer "No-Brainer". DieBayernpartei lehnt derartige Waffenlieferungen strikt ab.Die Begründung durch den Landesvorsitzenden, Florian Weber: "Unsist natürlich bewusst, dass hier massiv wirtschaftliche Interessenbetroffen sind. Das ändert nichts daran, dass gerade Saudi-Arabienein Staat mit einer unbefriedigenden Menschenrechtslage ist. EinStaat, in dem es öffentliche Hinrichtungen gibt, die freie Presseunterdrückt wird und dergleichen mehr.Beliefert man einen solchen Staat mit Waffen, dann entpuppen sichdie pseudo-moralischen Anwürfe der Bundesregierung und deretablierten Politik - etwa in Richtung Ungarn oder Polen - als reineHeuchelei.Noch eines ist bemerkenswert und wäre fast als komisch zubezeichnen, wenn es hier nicht um Menschenleben ginge. Offensichtlichkann man Euro-Fighter so warten und in Schuss halten, dass siemilitärisch verwendet werden können. Die Bundeswehr sollte sich ihreBerater von der saudi-arabischen Armee statt von McKinsey holen."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20,81673 MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell