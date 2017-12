Bayernpartei: Katalonien hat die Freiheit gewählt!

München (ots) - Freiheit kann man wählen. Und Katalonien hat genaudas getan. Die Parteien, die für Freiheit und Selbstbestimmung, fürdie Unabhängigkeit von Spanien eintreten, haben bei den gesternstattgefundenen Wahlen zum Regionalparlament die absolute Mehrheiterhalten. Trotz massiver Behinderungen und Einschüchterungsversuchedurch die spanische Regierung. Und das alles mit einer sensationellhohen Wahlbeteiligung.Die Bayernpartei gratuliert der Unabhängigkeitsbewegung undbegrüßt das Ergebnis. Diese demokratisch zustande gekommene Mehrheitfür ein unabhängiges Katalonien ist nun auch selbstverständlich zurespektieren. Die EU und ihre Mitgliedsstaaten, der Europarat undalle diese Institutionen können sich nun nicht mehr hinterformaljuristischen Argumenten verstecken. Sollte die spanischeZentralregierung weiterhin auf Polizeistaats-Methoden statt aufDialog setzen, dann muss das entsprechende Konsequenzen - wie etwaSanktionen - haben.Der Vorsitzende der Bayernpartei, Florian Weber, kommentierte: "Esstimmt schon: Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, derenZeit gekommen ist. Und in Europa ist die Zeit gekommen, in der dieBürger es satt haben, von einer fernen Zentrale regiert zu werden,ohne gehört zu werden. Nach dem Wahlergebnis in Korsika oder demtrotz massiven Werbeeinsatzes aus Brüssel nur knapp verlorenenReferendums in Schottland ist das Wahlergebnis ein weitererMeilenstein auf dem Weg zu einem subsidiären Europa der Regionen.Einen besseren Ansporn für die Landtagswahl im Herbst 2018 könnte esfür die Bayernpartei nicht geben. Denn Freiheit kann man wählen."Kontakt:Harold Amann LandespressesprecherFax: +49 321 24694313, presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell