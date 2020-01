Bayernpartei: Kassenbon-Pflicht, eine einzigartige Mischung aus Generalverdacht und dümmst-möglicher Lösung

München (ots) - Seit Neujahr ist sie in Kraft: Die Kassenbon-Pflicht. Kauft manetwa beim Bäcker eine Semmel, ist dieser verpflichtet wegen der paar Cent einenKassenbon zu drucken und dem Kunden auszuhändigen. Gedruckt werden diese Bons inaller Regel auf beschichtetem Papier, das nicht für Papierrecycling geeignetist.Und obwohl kurz vor knapp etwa die Unions-Bundestagsfraktion oder auchBundeswirtschaftsminister Altmaier Zweifel bekamen und das Ganze abmildern oderdurch Ausnahmeregelungen ergänzen wollten, ist das Gesetz unverändert in Kraftgetreten. Für die Bayernpartei ist damit der Berliner Politik wieder einmaletwas gelungen. Nämlich eine einzigartige Mischung aus Generalverdacht unddümmst-möglicher Lösung. Der Generalverdacht gegen den Mittelstand, ehrlich undhart arbeitende Bürger, sieht die Bayernpartei als nicht akzeptabel an.Entsprechend harsch fiel der Kommentar des Bayernpartei-Vorsitzenden FlorianWeber aus: "Insbesondere die Union ist hier doch erneut den Leuten, die dasRückgrat unserer Wirtschaft, unseres Wohlstandes bilden, in den Rücken gefallen.Dass ihnen angeblich kurz vor Toresschluss aufgefallen ist, was sie da für einbürokratisches Monster erschaffen haben, das nebenbei eine Umweltschweinereiersten Ranges darstellt, ist doch völlig unglaubwürdig.Das Gesetz ist seit 2016 auf der Schiene und sie haben es alle brav mitbeschlossen. Jetzt schnell noch Opposition spielen, sollte man ihnen nichtdurchgehen lassen."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20,81673MünchenWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127746/4483128OTS: BayernparteiOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell