Bayernpartei: Karlspreis an Macron - eine Verleihung an den Posterboy des Irgendwie-Guten

München (ots) - Das ging schnell. Etwa ein Jahr nach Beginn seinesAmtsantritts wurde dem französischen Präsidenten Macron in Aachen derKarlspreis verliehen. Schließlich sei er - so die Begründung - ein"mutiger Vordenker für die Erneuerung des europäischen Traumes".Die Bayernpartei sieht darin Parallelen zum ehemaligenUS-Präsidenten Obama. Auch diesem wurde kurz nach Amtsantritt einbedeutender Preis verliehen, in seinem Fall der Friedensnobelpreis.Diesen Vorschusslorbeeren wurde er nicht gerecht. Ab Mitte 2016 warer der US-Präsident mit den meisten Kriegseinsätzen überhaupt.Auch Macron hat bisher außer Vorschlägen und Visionen wenigvorzuweisen. In seinem Fall kommt erschwerend hinzu, dass seineVorstellungen von Europa eigentlich nicht wünschenswert sind. NachAnsicht der Bayernpartei sind sie sogar langfristig gefährlich.Macrons Europa wäre sehr zentralistisch, die geplante Transferunion,der geplante EU-Haushalt würde Europa vor eine Riesen-Zerreißprobestellen.Der Kommentar des Bayerpartei-Vorsitzenden Florian Weber: "Mankann sich schon fragen, ob Preis-Komitees lernfähig sind. Dasentscheidende Kriterium für die Verleihung eines solchen Preises kanndoch nicht ernsthaft sein, dass der Betreffende als jugendlichwirkender Posterboy des Irgendwie-Guten geeignet ist. DieEnttäuschung ist doch - wie bei Obama - vorprogrammiert. Ehren sollteman Personen mit tatsächlichen Verdiensten, nicht solche, dievielleicht gute Absichten haben. In Frankreich ist der Macron-Hypebereits zu Ende gegangen, in Europa wird das nicht lange auf sichwarten lassen."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell