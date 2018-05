Bayernpartei: Italien - die Schleusen auf

München (ots) - Wenige Wochen nach den italienischenParlamentswahlen hat sich nun doch eine Koalition zur Bildung einerRegierung gefunden. Eine Koalition, die die meisten Beobachter nochvor kurzem als sehr unwahrscheinlich dargestellt haben. Weil sie sicheine Zusammenarbeit von "Links-" und "Rechtspopulisten" nichtvorstellen konnten, nicht vorstellen wollten.Zugegeben, diese Regierung eint vor allem eines: Die Unwilligkeit,sich den aus Brüssel und Berlin kommenden Anweisungen zu fügen. Dassaber sowohl die "Lega" als auch die "Fünf Sterne" die Wahl mit denVersprechen sozialer Wohltaten gewonnen haben, dieser Umstand hätteden Beobachtern auffallen können. Und diese Wohltaten für die eigeneBevölkerung werden - in welcher Form auch immer - kommen. DieBezahlung übernehmen im Zweifelsfall die europäischen - und damit zueinem Löwenanteil die deutschen und hier wiederum in erster Linie diebayerischen Steuerzahler.Die Bayernpartei kritisiert keineswegs die Regierungsbildung inItalien. Die Wahlen sind frei und fair verlaufen, es stehtausländischen Beobachtern nicht zu, sich in einen derartigendemokratischen Prozess einzumischen. Zu kritisieren ist vielmehr dieetablierte Politik hierzulande und in Brüssel. Die nämlichAbhängigkeiten in Europa geschaffen hat, durch die das Wohlergehender europäischen Wirtschaft von einem Wahlergebnis in einem einzelnenStaat abhängt.Der Bayernpartei-Vorsitzende Florian Weber kommentierte: "Wirhaben uns immer gegen die Einführung des Euro ausgesprochen. Auchweil die Volkswirtschaften des Euro-Raums zu unterschiedlich sind.Die Ereignisse in Italien, die damit verbundene Nervosität in Brüsselund Berlin, sie geben uns erneut Recht.Der Euro ist eigentlich schon gescheitert, dieses Experiment wirdnur durch gewaltige Zahlungen und Opfer der einheimischen Bevölkerungkünstlich am Leben erhalten. Und nach der Regierungsbildung in Romwird es erst recht heißen: Die Schleusen auf. Italien als drittgrößteVolkswirtschaft im Euroraum ist für das derzeitige System "too big tofail". Also wird man erneut versuchen, Zeit zu gewinnen und auf einWunder zu hoffen, womit sich die Fallhöhe weiter vergrößert. Weitausvernünftiger wäre es, für die Bundesrepublik den Euro jetzt zuverlassen. Dazu müsste sich aber die etablierte Politik ihrenLebenslügen stellen."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20,81673 MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell