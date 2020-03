Bayernpartei: Geplatzter Flüchtlings-Deal - das Totalversagen des Systems Merkel

München (ots) - Noch sind die Meldungen widersprüchlich, aber mehr und mehr wirdklar, dass die türkische Regierung den von Kanzlerin Merkel ausgehandeltenFlüchtlings-Deal platzen lässt. Flüchtlinge, Migranten - oder wie immer man sienennen will - werden von der Türkei nicht mehr an der Weiterreise nach Europagehindert, ja scheinen sogar aktiv in Richtung EU-Außengrenze gebracht zuwerden.Der griechische Grenzübergang Kastanies sieht aus wie eine belagerte Festung undes steht zu befürchten, dass irgendwann der Damm bricht. Wie ein Mantra hat dieBerliner Politik den Satz "2015 darf sich nicht wiederholen" rezitiert, bis sieihn wahrscheinlich selbst geglaubt hat. Doch genau danach sieht es im Momentaus.Die Bayernpartei hat sich immer dagegen ausgesprochen, dem Autokraten vomBosporus die Flüchtlinge in seinem Land als Faustpfand zu überlassen. Diemilliardenschweren Zahlungen an Ankara sind geflossen und nun steht das SystemMerkel vor einem Scherbenhaufen.Der Kommentar des Bayernpartei-Vorsitzenden Florian Weber fiel deswegeneindeutig aus: "Die EU und im Schlepptau die Bundesrepublik haben sicherpressbar gemacht. Ein ähnlicher Strom an unkontrollierten Zuwanderungswilligenwie 2015 würde die gesellschaftliche Spaltung massiv verschärfen. In Verbindungmit dem Corona-Virus, sollten also etwa Infizierte mit-einreisen, könnte diesdramatisch werden.Aber die Verantwortlichen in Berlin und Brüssel lassen zwar die Bevölkerung übertwitter wissen, sie seien besorgt, ansonsten passiert aber nicht viel. Im Fallvon Frau von der Leyen und Frau Merkel verwundert das nicht: Denn dies ist keinProblem, dass man technokratisch oder durch einen Bückling vor dem Zeitgeistlösen kann. Die Lösungsansätze der vergangenen Jahre funktionieren also nicht,aber Handlungsstärke, Überzeugung oder Widerstand aushalten hat manoffensichtlich verlernt oder dergleichen war nie vorhanden.Die EU muss in die Lage versetzt werden, ihre Außengrenzen zu schützen - ohnewenn und aber. Sollte sie dazu nicht willens oder der Lage sein, dann müssen dasdie Länder für sich erledigen. Eine dann eingeschränkte Reisefreiheit wäre zwarbedauerlich, aber unvermeidlich."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127746/4534811OTS: BayernparteiOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell