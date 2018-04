Bayernpartei: Geplantes Psychiatriegesetz ist ein Rückfall in finstere Zeiten!

München (ots) - Die Bayernpartei lehnt das von der CSU-geführtenStaatsregierung auf den Weg gebrachte Psychiatriegesetz(Psychische-Kranken-Hilfe-Gesetz) strikt ab. Es findet nämlich eineFokussierung auf die Gefahrenabwehr durch psychisch kranke Straftäterstatt, die aber mit der Stigmatisierung aller psychisch Krankereinhergeht. Denn wenn eine vorbeugende Festsetzung psychisch Krankerdroht, dann wird deren Bereitschaft, sich Hilfe zu suchen, auf einMinimum sinken. Gerade solche Krankheiten sind aber durchaus gutbehandelbar und es erfordert jetzt schon Mut, sich selbst und seinerUmwelt einzugestehen, hier Probleme zu haben.Die Bayernpartei ist der Meinung, dass es schlicht unmenschlichist, Kranke an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Diese gehören zuuns, sollen nach ihren Möglichkeiten am Leben teilnehmen undnatürlich auch jede erdenklich mögliche Hilfe erhalten. Daspräventive Wegsperren wäre ein Rückfall in finstere Zeiten.Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherBayernpartei, Baumkirchner Straße 20, 81673 MünchenTel.: +49 (0)89 452442700, Fax: +49 (0)89 452442770, E-Mail:presse@bayernpartei.deOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell