Bayernpartei: Geplante CO²-Steuer ist Klientelpolitik für wohlstandsverwahrloste Vielflieger und Fernreisende

München (ots) - Landauf, landab reiben sich die diversenHaushälter die Hände. Denn eine ziemlich große Koalition von ganzlinks bis weit in die Union hinein will unbedingt eine CO²-Steuer.Das Ganze wird begleitet von einem propagandistischen Dauerfeuer derMedien, so dass beinahe der Eindruck entsteht, es sei derüberwältigende Wunsch der Bevölkerung, dass sie endlich, endlich nochmehr zur Kasse gebeten wird.Die Bayernpartei lehnt eine CO²-Steuer strikt ab. Die Begründungdurch den Landesvorsitzenden, Florian Weber: "An diesen Plänenerkennt man, wie weit sich die etablierte Politik von den Sorgen undNöten der Bevölkerung entfernt hat. Die Klientel, die hier bedientwird, sind wohlstandsverwahrloste Vielflieger und Fernreisende, dieein schlechtes Gewissen haben. Den Ablasshandel für das schlechteGewissen soll nun die Allgemeinheit finanzieren.Heizen, das tägliche Pendeln zur Arbeit, Fahrten zum Kunden oderaufs Feld dienen aber nicht dem Vergnügen, sondern Grundbedürfnissenund dem Lebensunterhalt. Den Versprechungen aus der Politik, derStaat werde aus einer CO²-Steuer keine zusätzlichen Einnahmengenerieren und es werde "sozial gerecht" zugehen, kann doch auch nurjemand ernst nehmen, der die letzten Jahre in einem Paralleluniversumverbracht hat.Zudem ist eine CO²-Steuer wirkungslos. Der Anteil der gesamtenBundesrepublik am CO²-Ausstoß weltweit beträgt nicht einmal 2,5%. Zuglauben, wenn sich die Bundesregierung aufs moralisch hohe Ross setztund voran galoppiert, wird ihr die Welt schon folgen, ist reineIllusion. Das hat beim planlosen Ausstieg aus der Kernenergie schonnicht geklappt und auch beim Kohleausstieg ist ein Scheiternvorprogrammiert. Größter CO²-Emittent ist übrigens China. Würde dieetablierte Politik ihr Anliegen auch nur ansatzweise ernst nehmen,müsste sie Zölle auf chinesische Importe erheben. Das wird aber nichtpassieren."