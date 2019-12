Bayernpartei: Geplante CO2-Steuer belastet einseitig kleine Leute, den Mittelstand und den ländlichen Raum

München (ots) - Großes mediales Buhei begleitete die Einigung auf das sogenannte"Klimapaket". Auch die Vertreter von Union, SPD und Grünen klopften sichselbst-begeistert auf die Schulter, war ihnen doch vorgeblich die Quadratur desKreises gelungen: Deutschland rettet - wieder einmal - die Welt bzw. diesmal dasKlima und die Bürger werden dadurch nicht einmal mehr belastet.Davon ist leider gar nichts wahr. Denn selbst wenn man die Bundesrepublik aufeinen Schlag "klimaneutral" machen könnte, würde das die weltweite Situationnicht maßgeblich beeinflussen. So bleibt der tiefe Griff in die Taschen derBürger. Benzin etwa dürfte ab 2021 etwa gut 8 Cent pro Liter teurer werden, 2022dann schon 10 Cent, 2023 11,5 Cent und so weiter. Die im Gegenzug versprocheneStrompreissenkung wird nur einen einmaligen Effekt haben. Die Senkung derEEG-Umlage sowie der Netzentgelte wird künftige Strompreiserhöhungen nichtkompensieren. Und auch die Pendlerpauschale wird nur einmalig angepasst, gleichtalso ungefähr die Spritpreiserhöhungen 2021 aus, die folgenden dann nicht mehr.Nach Ansicht der Bayernpartei ist es bezeichnend, dass hier Union und SPD aufGrünen-Druck eingeknickt sind. Die Motivlage der Grünen dagegen ist klar: Siesind die die Partei der sich selbst als "urbane, weltoffene Elite" dünkendengutverdienenden Großstadtbewohner. Die dort leben, wo man mit öffentlichenVerkehrsmitteln problemlos sein Ziel erreicht und das Heizen etwa mit Fernwärmeerheblich leichter funktioniert als im ländlichen Raum.Der Kommentar des Bayernpartei-Vorsitzenden, Florian Weber, fiel dann aucheindeutig aus: "Wir lehnen eine CO2-Steuer rundheraus ab. Sie belastet einseitigdie "kleinen Leute"; den Mittelstand und die Bewohner des ländlichen Raums.Gruppen, die bei entsprechendem Protest sich auch noch vorhalten lassen müssen,sie wollten wohl die Erde zerstören.Die Arroganz, mit der hier weite Teile der Bevölkerung zur Kasse gebeten werden,erinnert immer mehr an Aussagen aus dem französischen Königshaus kurz vor derRevolution. Marie-Antoinette wäre heute bei den Grünen aktiv und würde sichfragen, warum sie denn auf etwas verzichten soll. Das tun doch schon dieanderen. Und sie selbst kompensiert ja .Sollen die, die kein Brot haben, dochKuchen essen."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127746/4472798OTS: BayernparteiOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell