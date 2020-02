Bayernpartei: Fridays For Future - Klimaschutz oder Geschäftsmodell?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

München (ots) - Jüngst wurde bekannt, dass eine Stockholmer Stiftung - wohl imAuftrag oder in Absprache mit Greta Thunberg - den Namen "Fridays For Future"(FFF) als Markennamen schützen lassen will. Die zuständige Behörde bei der EUprüft derzeit.Auch häufen sich die Berichte über internen Streit innerhalb FFF. Kritikerbemängeln den Versuch FFF parteipolitisch zu vereinnahmen. Neben obskurenLinks-Außen-Splittergruppen, die einmal wieder die Chance gekommen sehen, nunendlich und diesmal ganz echt, den Sozialismus herbei zu demonstrieren, gibt esernstzunehmende Vorwürfe, dass FFF in eine kritiklose Vorfeldorganisation der"Grünen" umgeformt werden soll. Andere sprechen gar von sektenähnlichenVerhalten, das innerhalb der Gruppe gefordert werde.Bei einem Versicherungsmakler gab es die Anfrage einer Klimaaktivistin, siewolle ihre "Tätigkeit" gegen das Risiko der Berufsunfähigkeit absichern. Sieerhalte Geld ("Zuschüsse") von Organisationen.Nach Ansicht der Bayernpartei verstärkt sich zunehmend der Eindruck, dass FFF -in der Führungsebene - eine Spielwiese für sehr privilegierte Söhne und Töchteraus begütertem Haus ist. Denen der Kurztrip in die USA oder die "Auszeit überWeihnachten" in Südamerika alles andere als fremd sind. Und die offensichtlichversuchen, mit "Aktivismus" auch ihren zukünftigen Lebensunterhalt zubestreiten. Sei es direkt oder indirekt über den Gang in die "hohe Politik".Der Kommentar des Bayernpartei-Vorsitzenden Florian Weber: "Die Bayernpartei hatden Umweltschutz, die Bewahrung der Schöpfung, schon sehr lange imParteiprogramm. Auch will ich gar nicht der Masse der FFF-Aktivisten Idealismusabsprechen.Man tut aber Natur- und Umweltschutz sicher keinen Gefallen, wenn sich das mehrund mehr als Projekt einer Privilegierten-Schicht darstellt. Die nebenpermanenter Medienpräsenz dann auch noch sehr gut davon leben, ihrenGlobetrotter-Lebensstil nicht ändern wollen und erwarten, dass die "kleinenLeute" sich einschränken. Ich darf hier an einen Spruch der französischenGelbwesten erinnern: "Ihr sprecht vom Ende der Welt, wir vom Ende des Monats".Naturschutz wird nur dann funktionieren, wenn er für die Gesamtbevölkerung imwahrsten Sinn des Wortes ertragbar ist. Das wird er aber sicher nicht dadurch,dass er zunehmend als Geschäftsmodell einer sich selbst als urban undweltoffenen begreifenden Oberschicht gesehen wird."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127746/4510860OTS: BayernparteiOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell