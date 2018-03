Bayernpartei: Frau von der Leyen die größte bekannte Fehlbesetzung an der Spitze des Verteidigungsministeriums

München (ots) - Die frisch recycelte VerteidigungsministerinUrsula von der Leyen ließ die Öffentlichkeit wissen, dieBundesrepublik müsse mehr "Verantwortung" übernehmen. Aus diesemGrund brauche die Bundeswehr eine bessere Ausstattung. Nur so könnenmehr Auslandseinsätze absolviert werden. Kritikern, die die ohnehinmangelhafte Ausrüstung und Überforderung der Streitkräftebemängelten, entgegnete sie, dies liege ja nicht an denAuslandseinsätzen, sondern an den zunehmenden Übungen im Rahmen derLandes- und Bündnisverteidigung.Diese Aussage ist eine Ungeheuerlichkeit. Denn in allerersterLinie ist die Bundeswehr für die Landesverteidigung zuständig. Wenndie nicht funktioniert und der Fokus stattdessen auf Einsätze imAusland und Sportförderung, das Einrichten von Kindertagesstätten undähnliches gelegt wird, dann läuft etwas gewaltig schief.Für die Bayernpartei ist Frau von der Leyen somit die größtebekannte Fehlbesetzung an der Spitze des Verteidigungsministeriums.Sie beweist zweierlei: Nämlich, dass man ohne den Hauch einer Ahnungein Ministerium leiten kann. Und bei entsprechender Vernetzung auchohne Erfolge eine zweite Amtszeit antreten darf.Für die Bayernpartei ist zudem die Rede von "mehr Verantwortung"Großmannssucht ohne Substanz. Die langfristigen Erfolge der erwähntenAuslandseinsätze, bei denen die Soldaten immerhin Leib und Lebenriskieren, sind nämlich bei genauerer Betrachtungsweise sehr dünn.Die Bayernpartei lehnt daher diese Einsätze ab.Aber vielleicht werden einige dieser Einsätze nur deswegenfortgeführt, weil die Kapazitäten und das Material für einenHeimtransport der Truppe nicht zur Verfügung stehen.Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell