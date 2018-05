Bayernpartei: Festveranstaltung 200 Jahre Bayerische Verfassung

München (ots) - Am 26. Mai 2018 begeht die BAYERNPARTEI 200 JahreBayerische Verfassung mit einer Festveranstaltung an derKonstitutionssäule in Gaibach. Beginn um 14:15 Uhr am GasthausGoldener Löwe in Gaibach.Folgende Tagesordnung ist geplant:Fußmarsch zur Konstitutionssäule, begleitet von der Fahnenabordnungder BAYERNPARTEI und dem Kolping Musik Corps. Gedenkgottesdienst,abgehalten von Pfarrer Hartwig Obermüller.Grußwort von Uwe Hartmann (Landtagsdirektkandidat und Stadtrat inKitzingen).Rede "Rückblick auf 200 Jahre Bayerische Verfassung" von Hubert Dorn(Historiker, Generalsekretär der Bayernpartei).An die Vertreterinnen und Vertreter der Presse ergeht herzlicheEinladung. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell