München (ots) - Geht es nach einem großen Teil derveröffentlichten Meinung, dann möge sich doch das bundesdeutscheFernsehvolk am Sonntag um die häusliche Flimmerkiste versammeln, umdem "Hochamt des Wahlkampfs" (Sandra Maischberger - eine derModeratorinnen) beizuwohnen. Um dem Nachdruck zu verleihen, wird das"Fernsehduell" gleich auf vier Fernsehanstalten gleichzeitig gezeigt.Den einen oder anderen mag das an Zustände in Bananenrepublikenerinnern, wenn dort der jeweilige Präsident spricht.Dabei hat es im Vorfeld durchaus Kritik an dem Format gegeben.Allen Versuchen seitens der Fernsehsender, das "Duell" lebendiger undkonfrontativer zu gestalten, erteilte das Kanzleramt und dieCDU-Zentrale eine Absage. Dies führte dann zu Aussagen, wie die desehemaligen ZDF-Chefredakteurs Nikolaus Brender, der dem KanzleramtErpressung vorwarf. Einmal abgesehen von dem Umstand, dass hier einebedenkliche Vermischung von Staats- und Parteiangelegenheitenstattfand (Frau Merkel ist beim "Fernseh-Duell" als Spitzenkandidatinihrer Partei, nicht als Bundeskanzlerin, eine Zu- oder Absage istalso definitiv keine Sache des Kanzleramtes), hätte sich dieBayernpartei gewünscht, dass die Sendeanstalten Haltung gezeigthätten und die Sendung im Zweifelsfall eben abgesagt hätten.Der Bayernpartei-Vorsitzende, Florian Weber, kommentierte: "Ichbefürchte, sich dieses "Fernsehduell" anzutun, ist verschwendeteZeit. Die Vorsitzenden zweier zentralistischer und weitgehendsozialdemokratisierter Parteien, die noch dazu zusammen regieren,werden ein bisschen kabbeln, wer sich die guten und wer sich dieweniger guten Ergebnisse der letzten vier Jahre auf die Fahneschreiben darf. Dann erwarte ich noch den inflationären Gebrauch voninhaltsleeren Schlagwörtern wie Gerechtigkeit und sonstige Phrasen.Weh tun wird man sich nicht, da die Wahrscheinlichkeit von vierweiteren Jahren Großer Koalition ja groß ist.In dieser Form ist dieses "Duell" nur zusätzliche Sendezeit fürUnion und SPD. Fernsehzeit, für die sie nichts zahlen müssen. ImPrinzip als nichts anderes als Hofberichterstattung. Als wenn es danicht schon genug davon gäbe."