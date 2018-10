Bayernpartei: Euro-Schuldenkrise war nie vorbei und wird sich verschärfen

München (ots) - Das italienische Parlament hat das neueHaushaltsgesetz verabschiedet, die Neuverschuldung des Landes wirddamit erheblich steigen. Die Entscheidung fiel gegen den erklärtenWillen der EU-Kommission und auch der bundesdeutsche FinanzministerScholz ließ bereits wissen, dass niemand Italien seine Schuldenabnehmen werde.Dabei wissen sowohl EU-Kommission als auch Bundesregierung, dasszum einen ihre Einflussmöglichkeiten sehr gering sind und dass siezum anderen in einem Dilemma stecken. Denn Italien ist - um in derBörsensprache zu sprechen - "too big to fail, to big to bail". Also(für den Euro) zu wichtig, um zu scheitern aber als drittgrößteVolkswirtschaft der Eurozone zu groß, um von irgendwelchenRettungsschirmen aufgefangen werden zu können.Damit dürfte sich die Euro-Schuldenkrise noch einmal verschärfen,eine Krise, die allerdings nie wirklich vorbei war. Denn vielesspricht dafür, dass die vor kurzem mit großem Zeremoniell begangeneEntlassung Griechenlands aus dem Rettungsschirm vor allem eines war:Ein nervenberuhigender Marketing-Gag der EU-Kommission. Denn dieStresstests, die die griechischen Banken angeblich bestanden haben,haben sich auch vor dem Fast-Zusammenbruch bestanden.Hierzu passt auch die kürzlich getätigte Aussage desEZB-Präsidenten Draghi. Er ließ wissen, dass es Zinsen für Sparer vor2020 nicht geben wird, wenn überhaupt. Und das, obwohl die Inflationauch nach den selbst ausgedachten Maßstäben der EZB hoch genug wäre.Denn Dragi weiß natürlich, dass höheren Zinsen zum Kollaps des Euroführen würden.Für die Bayernpartei zeigt sich damit zweierlei: Dass dieEinführung des Euro zumindest blauäugig war. Und dass dieSchuldenkrise nie vorbei war, sondern sich stattdessen verschärfenwird. Entsprechend auch der Kommentar des Landesvorsitzenden, FlorianWeber: "Der Euro hätte - bei allen Risiken - funktionieren können.Aber die selbst gesteckten Regeln waren bald Makulatur und so drehtsich das Schuldenrad immer weiter. Ich hege mittlerweile dieernsthafte Befürchtung, dass es der große Knall kurz bevorsteht. DieZeche wird dann die einheimische Bevölkerung bezahlen.Spannend werden dann die Begründungen aus dem Lager deretablierten Politik sein, aus Union, SPD, FDP und Grünen, die bei alldem immer dabei waren, alles mitgetragen haben und wahrscheinlichhinterher wieder nichts gewusst haben wollen."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell