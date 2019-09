München (ots) - Seit 2004 gibt es in der Bundesrepublik dasBundesamt für Bevölkerungsschutz. Dessen Präsident meldete sichjüngst in einem wenig beachteten, aber beachtenswerten Interview zuWort. Als "zentrale Herausforderung" bezeichnete er die immer nochzunehmende Abhängigkeit von elektrischem Strom respektive den Schutzbzw. Maßnahmen bei langfristigen und flächendeckenden Stromausfällen.Nach seiner Einschätzung hätte man "nach 24 Stunden ohne Strom [...]katastrophale Verhältnisse."Die Bayernpartei betrachtet diese Entwicklung mit großer Sorge.Denn Berichte über Beinahe-Blackouts häufen sich. Und seitens deretablierten Politik gibt es keine sichtbaren Bestrebungengegenzusteuern. Vielmehr wird das Tempo in Richtung Abgrund immernoch erhöht, zählen "Haltung" und eine vermeintlich richtigeGesinnung mehr als fachliche Argumente.Der Kommentar des Bayernpartei-Vorsitzenden Florian Weber: "Nunrächt sich die überhastet und dilettantisch ausgeführte"Energiewende". Eine Politik, die sich auf ein vermeintlich gutesGefühl stützt, dabei aber ohne Vernunft und Verstand agiert. Die imEndeffekt die Versorgungssicherheit massiv verschlechtert und dieAbhängigkeit vom Ausland erhöht hat.Und es geht ja weiter. Die von verschiedenen politischen Akteurengeforderte Umstellung von Einsatzfahrzeugen der Polizei, derRettungsdienste oder der Feuerwehr auf Elektroantrieb würden beieinem schwerwiegenden Stromausfall zu katastrophalen Ergebnissenführen.Aber Sachverstand ist in dieser Debatte schon lange nicht mehr zuerwarten. Für das gute Gefühl und das vermeintlich reine Gewissen istdie etablierte Politik offensichtlich bereit, unsere Heimat in einEntwicklungsland zu verwandeln."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell