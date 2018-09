Bayernpartei: Eine weitere CSU-Tradition - Irrlichternde Verkehrsminister

München (ots) - Aus dem Hause von Bundesverkehrsminister AndreasScheuer (CSU) kam jüngst die Idee, die Besitzer von Dieselfahrzeugenan den nötigen Umrüstkosten zu beteiligen. Damit also ihr Autoweiterhin nicht von drohenden Fahrverboten betroffen ist, sollten dieFahrzeughalter 20% der für die Umrüstung erforderlichen 3000 Euro,also 600 Euro, selbst tragen. Und dass, obwohl sie ein zugelassenesFahrzeug gekauft haben und Abgas-Tricksereien sicher nicht auf ihrKonto gehen.Zwar wurde Scheuer umgehend zurück gepfiffen, aber allein, dasseine solche Idee überhaupt ernsthaft erwogen wird und in dieÖffentlichkeit kommt, zeigt den beklagenswerten Zustand desBundesverkehrsministeriums und der Verkehrspolitik. Eine krudeMischung aus Dilettantismus und Lobbyisten-Einfluss.Dabei steht Scheuer in einer nicht sehr stolzen Tradition. Schonseine beiden Vorgänger - wie Scheuer aus den Reihen der CSU - habenaußer Ankündigungen nichts zuwege gebracht. Das einzigeHerzensanliegen von Alexander Dobrindt war die PKW-Maut aufAutobahnen - die es immer noch nicht gibt. Und Peter Ramsauer istverantwortlich für Giga-Liner, die unverändert extrem unbefriedigendeLärmsituation für die bayerischen Anlieger des Salzburger Flughafensund er hätte so gern den Berliner Flughafen mit-eröffnet. Mitbekanntem Ergebnis.Für die Bayernpartei steht damit endgültig fest, dass Posten inder hohen Politik - zumindest der des Bundesverkehrsministers - nichtnach Qualifikation vergeben werden. Der Kommentar desBayernpartei-Vorsitzenden Florian Weber: "Offenbar dient dieses Amtals Park- oder Abschiebe-Gelegenheit für Leute, für die man geradekeine andere Verwendung hat. Anders sind doch diese irrlichterndenAmtsinhaber nicht zu erklären. Dass ihnen dabei - trotz ihrerHerkunft - jede bayerische Perspektive abgeht, versteht sich dabeischon fast von selbst."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei,Landesgeschäftsstelle,Baumkirchner Straße 20,81673 MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell