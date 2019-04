Bayernpartei: EZB und einheimische Politik verurteilen Sparer zur Altersvorsorge im Hamsterrad

München (ots) - Jüngst ließ der Präsident der EuropäischenZentralbank (EZB), Mario Draghi, mit Andeutungen aufhorchen. Nämlichdenen, dass Banken zukünftig keine Strafzinsen für ihre Einlagen beider EZB mehr zahlen müssen. Nun sind diese Andeutungen kein Grund zurErleichterung, sondern Grund zur Sorge.Denn Draghi mindert damit zwar den Druck, der auf ihn wegen seineswährungspolitischen Amoklaufs ausgeübt wird. Die Zeche werden aberwiederum die einheimischen Sparer zahlen, denn sie können unverändertnicht mit Zinsen rechnen.Nach Ansicht der Bayernpartei bereitet die EZB damit die ewigeNullzinsphase vor. Dies mag in anderen europäischen Staaten auchkeine allzu gravierende Wirkung auf die Alterssicherung haben, so istetwa in den Niederlanden das Niveau der gesetzlichen Rente sehr vielhöher als hierzulande. Oder die Altersvorsorge wird andernortshauptsächlich über Immobilienbesitz geregelt - nur ist diese Quotehierzulande sehr niedrig und dürfte wegen der explodierendenImmobilienpreise realistischer Weise nicht signifikant steigen.Einheimische Sparer sind also auf Zinsen angewiesen, werden dieseaber nicht bekommen.Für die Bayernpartei ist die Untätigkeit der einheimischen Politikin dieser Sache ein handfester Skandal. Der Kommentar desBayernpartei-Spitzenkandidaten zur Europawahl, Florian Weber, fälltentsprechend aus: "Die ganz große Koalition aus Union/SPD/Grünen/FDPverurteilt mit ihrer Passivität die einheimischen Sparer zurAltersvorsorge im Hamsterrad. Diese können laufen wie sie wollen undkommen doch nicht vorwärts.Die EZB und die einheimische Politik nehmen damit Altersarmut fürJahrzehnte fahrlässig in Kauf. Auch wenn die Amtszeit Draghis imOktober endet, erwarte ich keine Besserung. Dessen Posten istBestandteil des europäischen Kuhhandel-Systems und sicherlich werdendie Schuldenländer weiter auf einen Präsidenten drängen, der diesePolitik unverändert fortsetzt.Und hierzulande wird man weiter auf untaugliche Flickschustereiwie etwa die sich gerade zum Flop entwickelnde Nahles-Rente setzen."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell