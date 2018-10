Bayernpartei: Digitalpakt Schule ist ein Trojanisches Pferd

München (ots) - Bereits 2016 hat die damaligeBundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) eineDigitalisierungsoffensive in der Bildung angekündigt. Ein "GroßerSprung nach vorn" sollte es werden. Aber wie das nun einmal mitderartigen "Großen Sprüngen" ist - man denke etwa an die Erfahrungenin Maos China - manchmal wollen sie einfach nicht stattfinden.Und so wurde von den avisierten fünf Milliarden Euro bisher keineinziger ausbezahlt. Anfang 2019 soll es aber nun endlich so weitsein. Aber dafür muss das Grundgesetz geändert werden, denn Bildungist - bisher - Ländersache.Die Bayernpartei lehnt einen größeren Einfluss des Bundes aufbayerische Bildung strikt ab. Eine gute Schul- und Ausbildung ist fürein rohstoffarmes Land wie Bayern essentiell wichtig. Eine weitereVerwässerung der Bildungsstandards kann sich Bayern nicht leisten.Und gerade eine solche Verwässerung wäre bei einer bundesweitenVereinheitlichung unausweichlich.Der Kommentar des Landesvorsitzenden, Florian Weber: " Für michist dieser ominöse "Digitalpakt Schule" ein Trojanisches Pferd, umendlich die "Festung Bildungsföderalismus" sturmreif zu bekommen. Dasbundeseinheitliche Abitur mit den Fächern Singen, Klatschen undNamen-Tanzen soll offensichtlich um jeden Preis durchgedrückt werden.Und die bayerische Staatsregierung nickt wieder einmal ab, was dieBerliner Kollegen vorlegen.Dabei wäre eine Digitalisierungs-Offensive für Bayern so einfach,wenn nämlich bayerisches Steuergeld einfach in Bayern bliebe undnicht in irgendwelchen Bundes-Programmen versickern würde. Dann wärenLaptops, Tablets Standardausstattung in jedem bayerischenKlassenzimmer."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell