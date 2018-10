Bayernpartei: Diesel-Kompromiss ist Luftnummer

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) - Der Berg kreißte lange und gebar - wieder einmalherzlich wenig. Im verzweifelten Versuch, endlich Handlungsfähigkeitzu demonstrieren, schlugen sich die Spitzen der Koalitionsparteiendie Nacht um die Ohren. Um nur endlich den langersehntenDiesel-Kompromiss auf den Weg zu bringen.Am Ende steht natürlich wieder einmal nur ein halbgarer Mix ausHardware-Nachrüstungen und Umtauschprämien, die die Automobilkonzernebezahlen sollen. Und da beginnt das Problem: Die Umtauschprämien sindvon Marke zu Marke sehr unterschiedlich und die ersten Herstellersehen bei einer eventuellen Hardware-Nachrüstung noch Gesprächsbedarfoder verweigern sich komplett. Und natürlich sind auch Fahrverbotenoch nicht vom Tisch.Nach Meinung der Bayernpartei hat die Bundesregierung erneutversäumt, endlich für Rechtssicherheit zu sorgen. Millionen vonDieselfahrern sind nach wie vor von Fahrverboten bedroht. Und zwarPrivatleute als auch Gewerbetreibende, denen das immerhin dieExistenz kosten kann. Und natürlich wissen auch die Bewohner derbesonders belasteten Städte nicht, wie es künftig weitergehen soll.Der Kommentar des Bayernpartei-Vorsitzenden Florian Weber: "Derganze Diesel-Kompromiss ist doch bisher eine völlige Luftnummer. Ichhabe unverändert die Befürchtung, dass der Steuerzahler zumindestteilweise für irgendwelche Umtauschprämien aufkommen wird. Das wäredann ein steuerfinanziertes Konjunkturprogramm für dieAutomobilindustrie. Damit wird man in Berlin aber sicher bis nach denLandtagswahlen in Bayern und Hessen warten.Auch aus Umweltgründen finde ich Umtauschprämien bedenklich. DerEnergiebedarf im Lebenszyklus eines Automobils ist nie so hoch wiebei der Produktion. Funktionierende Fahrzeuge, die dann vielleichtauch noch ins Ausland verkauft werden, gegen solche mit wenigerEmissionen zu tauschen, ist Politik nach dem St.-Florians-Prinzip.Oder anders gesagt - die Braunkohle-Ödnis in manchen Regionen siehtder dann gewissensberuhigte, weil mit einem Neufahrzeugausgestattete, Stadtbewohner nicht."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell