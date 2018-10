Bayernpartei: Diesel-Irrsinn geht in die nächste Runde

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) - Nun also auch noch Berlin: Nach einem Urteil desdortigen Verwaltungsgerichts müssen bis 2019 Fahrverbote für einzelneStraßen verhängt werden. Bereits vorher hat es Stuttgart, Frankfurtund Hamburg getroffen. In Hamburg ist ein solches Fahrverbot füreinen Straßenabschnitt mittlerweile bereits in Kraft.Bürger und Gewerbebetriebe, die sich ein damals als besondersumweltfreundlich geltendes und staatlich zugelassenes Fahrzeuggekauft haben, dürfen es plötzlich nur mehr eingeschränkt nutzen; denWertverlust müssen sie alleine tragen. Das ist nicht weniger als einSkandal.Der Spitzenkandidat zur bayerischen Landtagswahl, Florian Weber,kommentierte: "Zuallererst muss die Diesel-Debatte wiederversachlicht werden. Auf der einen Seite Beschwichtigungsversuche undLobbyisten-Einfluss, auf der anderen Seite eine hysterischeGefühligkeit und Lust am Umerziehen. Dazwischen scheint es nichtsmehr zu geben. Besonders deutlich wird der Irrsinn in Hamburg, wo einStraßenzug gesperrt wurde, aber im Hafen weiterhin Kreuzfahrtschiffeeinlaufen, die ein Millionenfaches an Stickoxiden ausstoßen.Wir werden das Weltklima nicht dadurch retten, das "unsere" altenDiesel demnächst in unseren europäischen Nachbarländern fahren.Interessanterweise wurden nämlich 2017 20% mehr Dieselfahrzeuge insAusland exportiert als 2016. Die Politik hat hier schlicht undergreifend ihren Job nicht erledigt.Mancherorts gibt man sich jetzt sogar überrascht und tut so alswären die Grenzwerte irgendwie plötzlich vom Himmel gefallen. Dabeihat man sie mitbeschlossen und war lange genug informiert.Die etablierten Parteien brauchen sich über den Vertrauensverlustnicht zu wundern, immer mehr Bürger haben das Gefühl, in einem nichtmehr funktionierenden Gemeinwesen zu leben. In wenigen Tagen habendie Bürger die Möglichkeit, mit der Bayernpartei eine frische undunverbrauchte Kraft in den Landtag zu schicken. Eine Partei, die fürSachlichkeit und Innovation steht. Nicht für Verbote."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell