München (ots) - Eines der großen Ziele der Parteien aus demgrün-linken Spektrum (und zunehmend der Union) ist der Ausstieg ausder Kohleverstromung. Je nach Beschlusslage des jeweiligenZentralkomitees soll dies mal schneller oder auch langsamer gehen.Aber ganz entscheidend ist, dass es bald geschieht, dass dieeinheimischen Kohlekraftwerke so kurzfristig wie möglich vom Netzgehen. Wegen des Klimas.Nach Ansicht der Bayernpartei sind dies populistischeSchnellschüsse, die komplett an der Realität vorbeigehen. Denn "dasKlima" wird sich nicht durch nationale Alleingänge retten lassen,schon gar nicht solchen, die nur Ideologie und Wunschdenkenentspringen. Glaubt man Presseberichten, dann sind weltweit 1400Kohlekraftwerke im Bau oder in der Planung. Ob diese auch nurannähernd hiesigen Umweltstandards genügen, daran sind massiveZweifel angebracht.Endgültig grotesk wird die Sache, wenn man sich China ansieht.China plant derzeit 300 Kohlekraftwerke rund um den Globus,beispielsweise auch in der Türkei oder Ägypten. Und China istunverändert ein Hauptnutznießer bundesdeutscher Entwicklungshilfe.Der Kommentar des Bayernpartei-Spitzenkandidaten zur anstehendenEuropawahl, Florian Weber: "Sollten Grün/Rot und Teile der Union ihrePläne verwirklichen können, dann hätten wir folgende Situation: Dereinheimische Steuerzahler finanziert mit seiner CO2-Steuer (auch) dieEntwicklungshilfe für China. Die dann damit Kohlekraftwerke bauen.Das Ergebnis - alles bleibt, wie es ist oder wird schlimmer, aber"wir" haben ein reines Gewissen.Man kann, man muss über die Zukunft der einheimischenEnergieversorgung reden. Aber es gibt Dinge, die man nurinternational regeln kann. Die derzeit vorherrschende Mischung ausWohlfühl-Rhetorik und "am deutschen Wesen soll die Welt genesen"bringt jedenfalls niemand weiter. Sachverstand und nüchterne Analysesind das Gebot der Stunde, nicht Ideologie und Wunschdenken."