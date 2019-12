Bayernpartei: Christine Lagarde ist keine neue Jeanne d'Arc, sondern eine apokalyptische Reiterin

München (ots) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in ihrer erstengeldpolitischen Sitzung unter der neuen Präsidentin Christine Lagarde eineFortführung der desaströsen Nullzinspolitik beschlossen. Das war aber auch nichtanders zu erwarten. Denn Frau Lagarde hat als zusätzliche Aufgabe für ihr Haus"Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit als zusätzliche Kernaufgaben"entdeckt.Für die Bayernpartei ist dies nichts anderes als der Versuch, sich hinterpolitisch korrekten Buzzwords zu verschanzen. Und sich selbst damit einenFreibrief zu erteilen, sich selbst gegen Kritik immun zu machen. Denn wer jetztnoch die Politik der EZB kritisiert, soll als moralisch minderwertig vom Diskursausgeschlossen werden.Die Bayernpartei lässt sich auf dieses Spiel aber nicht ein. Politik muss auchgerade die kleinen Leute, die Sparer und Rentner im Auge behalten. Und geradedas passiert mit der derzeitigen EZB-Politik nicht. Und darauf wird dieBayernpartei immer und immer wieder hinweisen.Ergänzend führte der Bayernpartei-Vorsitzende Florian Weber aus: "Frau Lagardeund ihr zugeneigte Kreise möchten den Eindruck erwecken, dass da eine neueJeanne d'Arc unterwegs ist. Die im Auftrag eines zusammenfantasierten höherenWohls wie bereits ihr Vorgänger Regeln biegen und brechen und ihr Tätigkeitsfeldbeliebig ausweiten darf.Dabei könnte nichts falscher sein. Die derzeitige EZB-Politik ist ein Desaster.Hierzulande gehen Sparkassen und Genossenschaftsbanken kaputt und es findet einemassive Umverteilung von unten nach oben statt. Wenn Frau Lagarde so weitermacht, wird sich nicht als neue Jeanne d'Arc, sondern als apokalyptischeReiterin in die Geschichte eingehen."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127746/4467001OTS: BayernparteiOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell