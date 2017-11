Bayernpartei: Chemical-Chrissy - Insekten-Totengräber oder Bauernopfer?

München (ots) - Auch Tage nach dem angeblich einsamen Votum zurWeiter-Zulassung von Glyphosat von CSU-BundeslandwirtschaftsministerChristian Schmidt, den böse Zungen neuerdings "Chemical-Chrissy"nennen, sind viele Fragen offen. Denn so einsam, spontan undunvorbereitet ist die Entscheidung ganz offensichtlich nicht gefallen- obwohl gerade dieser Eindruck erweckt werden sollte.Presseberichten zufolge war CSU-Parteichef Seehofer vorab informiertund im Landwirtschaftsministerium wurde das Ganze wohl auch langevorbereitet. Nach Ansicht der Bayernpartei hat die Öffentlichkeithier ein Recht zu erfahren, wer in Regierung und in den Parteienvorab informiert war. Auch um die aufkommenden Gerüchte derBestechlichkeit oder des Chemie-Lobby-Einflusses auszuräumen.Und auch die Gründe für die Entscheidung sollten offen gelegtwerden: Denn nach wie vor ist etwa umstritten, ob Glyphosatkrebserregend ist - und in einem solchen Fall sollte nach Ansicht derBayernpartei dann ein solches Mittel gerade nicht zugelassen werden.Die angeblich durchgesetzten Verbesserungen im Tier- undPflanzenschutz, die der Landwirtschaftsminister als Begründunganführt, sind jedenfalls absolut nicht überzeugend. Es handelt sichum wolkige, unverbindliche Absichtserklärungen.Um zur Eingangsfrage zurück zu kehren: Nach Ansicht derBayernpartei ist Christian Schmidt wohl beides. Durch denCSU-Machtkampf und die damit einhergehende Neuverteilung der Ämterwerden wohl die blass gebliebenen CSU-Minister Müller und Schmidtihre Posten verlieren. Da ist es durchaus wahrscheinlich, dass derMinister noch eine in der Bevölkerung extrem unpopuläre Entscheidungtreffen musste - und ein neuer Landwirtschaftsminister quasi"unbelastet" in sein Amt gehen kann. Dass Christian Schmidt aber alsInsekten-Totengräber in die Geschichtsbücher eingehen wird - daranist er zu eine gerüttelt Maß selbst schuld.Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell