München (ots) - Die EU-Urheberechtsreform mitsamt denhochumstrittenen Upload-Filtern ist endgültig beschlossen. Heutestimmten die Mitgliedsländer bei einem Ministerrat endgültig zu, auchdie Bundesregierung votierte mit "Ja". Sie gab gleichzeitig eineProtokollnotiz ab, auf den Einsatz von Upload-Filtern nationalverzichten zu wollen.Für die Bayernpartei ist damit die Maske der Freiheitsfeindeendgültig gefallen. Der Kommentar des Bayernpartei-Spitzenkandidaten,Florian Weber, fiel entsprechend aus: "Es war doch schon lange klar,dass die Bundesregierung dieser Zensurmaßnahme zustimmt, schließlichist sie in ihrem Sinne. Erbärmlich ist allerdings der Versuch, mitHilfe einer windelweichen "Protokoll-Notiz" die Spuren verwischen zuwollen. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass - dasfunktioniert nicht.Am 26. Mai haben die Wähler hierzulande die Chance, denZensur-Parteien die Gefolgschaft zu verweigern. DennNoch-Bundesjustizministerin Barley, die an dem Schlamasselfederführend beteiligt war, ist Spitzendkandidatin der SPD zurEU-Wahl. Und Manfred Weber, Spitzenkandidat der Union, hat sich hierauch nicht mit Ruhm bekleckert.Die Bayernpartei steht für ein anderes Europa, ein Europa, in demdie Meinungsfreiheit im Zweifel höher wiegt, als wirtschaftliche oderstaatliche Interessen. Die Bayernpartei wird übrigens bei derEuropawahl bundesweit wählbar sein."