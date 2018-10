Bayernpartei: Bundesregierung hat nicht das Recht, UN-Migrationspakt zu unterzeichnen

München (ots) - Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt sollAnfang Dezember in Marokko im Rahmen einer UN-Vollversammlung der"Globale Pakt über Sichere, Geregelte und Planmäßige Migration" vonden Staats- und Regierungschefs unterzeichnet werden. Im Kern geht esdabei darum, dass Migration als Menschenrecht anerkannt und auchgefördert werden soll.Misstrauisch sollten dabei vor allem folgende Dinge machen: Mitden USA und Australien sind zwei klassische Einwanderungsländerbereits im Vorfeld aus dem Pakt ausgestiegen. Auch Ungarn, Dänemarkund Österreich werden ihn - zumindest vorerst - nicht unterzeichnen.Und es ist damit zu rechnen, dass diesem Beispiel weitere Staaten,wie etwa Italien, folgen werden. Die Bundesregierung verweigert jedeDebatte über diesen Pakt - auch im Bundestag. Begründet wird dieshöchst fadenscheinig, dass es sich dabei "nur" um politische, nichtum rechtlich bindende Verpflichtungen handeln würde.Die Bayernpartei bekennt sich ohne Vorbehalte zum Recht auf Asyl.Ob und in welchem Ausmaß darüber hinaus Zuwanderung stattfinden soll,kann aber nur das Ergebnis einer politischen Debatte sein. Wenn garSouveränitätsrechte - wie etwa die Souveränität über die eigenenGrenzen - berührt werden, so ist in den Augen der Bayernparteihierfür zwingend eine Volksabstimmung durchzuführen.Der Bayernpartei-Vorsitzende Florian Weber kommentierte: "Man darfbei all diesen Diskussionen nicht vergessen, dass die UN - bei allenVerdiensten - demokratisch sehr, sehr mäßig legitimiert sind. AuchDiktaturen und Despotien haben dort Sitz und Stimme. Ich bin darüberhinaus sehr misstrauisch, ob aus der politischen Verpflichtung nichtdoch über den "Umweg" EU-Kommission eine rechtliche wird. Das wärenicht das erste Mal und würde die politischen Gräben hierzulandevertiefen. Auch sehe ich den einheimischen Sozialstaat beiungeregelter Zuwanderung massiv bedroht.In meinen Augen hat die Bundesregierung derzeit schlicht nicht denRückhalt in der Bevölkerung, um diesen Migrationspakt zuunterzeichnen. Die Folgen sind völlig unabsehbar."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell