Bayernpartei: Berliner Bildungspolitik - Ideologie statt Leistung, Hände weg von Bayerns Kindern

München (ots) - In Berlin wurde der Rektor einer Schule durch diezuständige Behörde abgemahnt. Nicht etwa, weil die Leistungen derSchüler schlecht wären. Ganz im Gegenteil: Es herrscht Ruhe imUnterricht, die gemachten Abschlüsse sind vorzeigbar und die Schule,die 2005 kurz vor der Schließung stand, erlebt einen Ansturm voninteressierten Eltern.Die Schule liegt in einer sozial schwachen Gegend. 70 Prozent derSchüler haben einen Migrationshintergrund, über 50 Prozent sindvöllig lernmittelfrei, weil die Eltern sehr wenig verdienen. Weshalbdann die Abmahnung statt der verdienten Auszeichnung? Weil derBerliner Behörde - übrigens auch nach eigener Aussage - Leistung egalist. Sie wirft dem Direktor und seinem Kollegium dafür "unpassendePädagogik", beispielsweise durch zu autoritäre Unterrichtsführung,und dergleichen mehr vor.Für die Bayernpartei lassen sich aus diesem Exempel mehrere Lehrenziehen. Zum einen sind die Zeiten dümmlicher Planerfüllung, der allesandere unterzuordnen ist, in Berlin offensichtlich nicht vorbei.Zur anderen Schlußfolgerung merkte der Bayernpartei-VorsitzendeFlorian Weber an: "Ich kann nur unsere Forderung wiederholen, jedebundesweite Vereinheitlichung der Schulsysteme umgehend zu stoppen.Solche weltfremde Ideologen dürfen niemals - auch nicht mittelbar -Zugriff auf unsere Kinder erhalten. Wer dies fördert oder auch nurduldet, vergeht sich an der Zukunft Bayerns."