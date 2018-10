Bayernpartei: Berlin ist ein verrottendes Utopia

München (ots) - Der Berliner Senat packt wieder einmal dasFüllhorn aus. Demnächst soll nämlich in der Bundeshauptstadt das"Solidarische Grundeinkommen" getestet werden. Für gewisse vom LandBerlin angebotene Jobs - wie etwa Assistenz-Tätigkeiten in Kitas undSchulhorten, Concierge-Dienste bei landeseigenenWohnungsgesellschaften sowie Kiez-Guides für Touristen - soll es ebendieses Einkommen geben. Das dann natürlich weit über Hartz-IV-Sätzenliegt.Eine weitere Meldung aus Berlin: Dreiviertel der dortigenDrittklässler schaffen beim Lesen und Schreiben nicht dieRegelstandards, die Hälfte nicht einmal die Minimalstandards. Oder umeine Berliner Zeitung zu zitieren: "Berlins Drittklässler könnennicht lesen."Für die Bayernpartei schließt sich hier durchaus der Kreis: Berlinist ein verrottendes Utopia. Das eigene Versagen in der Schul- undBeschäftigungspolitik wird einfach mit staatlichen Zahlungenzugekleistert. Brot und Spiele, um die eigene Wählerklientel beiLaune zu halten. Und das Ganze funktioniert nur, weil überverschiedenste Transfermechanismen Geld aus dem Rest der Republik -und hier vor allem aus Bayern - in dieses Fass ohne Boden fließt.Florian Weber, der Landesvorsitzende der Bayernpartei, merkt an:"Wenn man die verschiedenen Szenarien zu Ende denkt, dann ist Berlinirgendwann von einem Haufen gut entlohnter Analphabeten bevölkert.Ich kann mir nicht helfen, aber das alles erinnert mich mehr und mehran Rom, kurz vor dem Zerfall des römischen Imperiums.Bayern sollte endlich aufhören, diesen Irrsinn zu finanzieren. Diebayerische Staatsregierung ist hier aber nur zu Symbolpolitik bereit.Deswegen braucht es endlich wieder eine weiß-blaue Stimme im Landtag.Die bayerischen Bürgerinnen und Bürger haben bei der anstehendenLandtagswahl die Gelegenheit, mit der Bayernpartei eine solche insMaximilianeum zu entsenden."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell