Bayernpartei: Bargeld muss endlich Verfassungsrang erhalten

München (ots) - Nach Presseberichten plant die EU-Kommission die Abschaffung derEin- und Zwei-Euro-Cent-Münzen. Nachdem man also seit einiger Zeit bereits diegrößte Euro-Stückelung, also den 500-Euro-Schein, mit fadenscheinigen Argumentenaus dem Verkehr zieht, indem man ihn nicht mehr nachdruckt, wird nun die Kerzeauch auf der anderen Seite angezündet.Für die Bayernpartei ist dies ein durchsichtiges Manöver und das Endziel istklar: Abschaffung des Bargelds und damit der gläserne und vor allem jederzeit zuenteignende Bürger. Denn dieser Zustand der absoluten Kontrolle ist doch derWunschtraum der Zentral-Banker; ohne Bargeld kann niemand sein Guthaben relativeinfach in Sicherheit bringen und eine Währungsreform - wenn die Nullzinspolitikder Europäischen Zentralbank letztlich doch zur Hyperinflation führt - kann aufKnopfdruck erfolgen.Der Kommentar des Bayernpartei-Vorsitzenden, Florian Weber, fiel deshalb aucheindeutig aus: "Ich sage nur, wehret den Anfängen! Bargeld ist gedruckteFreiheit und muss unter allen Umständen erhalten werden. Von daher lehnen wirjeden Schritt, der in Richtung "Abschaffung" geht, strikt ab. Ich kann an dieserStelle nur die Forderung der Bayernpartei wiederholen: Bargeld muss endlichVerfassungsrang erhalten."