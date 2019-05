Bayernpartei: Bargeld ist unter Beschuss und soll daher Verfassungsrang erhalten!

München (ots) - Glaubt man Presseberichten, ist die Zahl vonGeldautomaten in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. Daranhaben sicherlich die Verbraucher mit ihrem geänderten Bezahlverhalteneine Mitverantwortung. Sieht man das alles aber in einem größerenZusammenhang, dann steht das Bargeld im Allgemeinen seit langem unterDruck.Denn etablierte Politik und auch supranationale Organisationen wieetwa der Internationale Währungsfonds (IWF) möchten seit langem schoneine Abschaffung des Bargelds und ein vollständiges Umstellen aufdigitalen Zahlungsverkehr. Bargeld ist ihnen ein Dorn im Auge, weiles sich in hohem Maße ihrer Kontrolle entzieht. Und ihre Bemühungen,wie etwa die Einführung von Strafzinsen, relativ einfach unterläuft.Die Bayernpartei hat sich stets für die Beibehaltung des Bargeldeseingesetzt. Die Begründung durch den Spitzenkandidaten zuranstehenden Europawahl, Florian Weber: "Bargeld ist gedruckteFreiheit. Allein, dass Vertreter des IWF, der EU usw. so vehement wiediskret an seiner Abschaffung arbeiten, sollte uns alle misstrauischmachen.Diesen Allmachtsphantasien und diesem Kontrollwahn muss man sichentschlossen entgegen stellen. Aus diesem Grund fordert dieBayernpartei seit langem, dass Bargeld Verfassungsrang erhält. Straf-oder Minuszinsen darauf sollen verboten werden. Auch dasunkontrollierte und nicht nachverfolgbare Bezahlen ist einschützenswertes Freiheitsrecht."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell