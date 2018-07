Bayernpartei: Asylstreit - viel Lärm um gar nichts

München (ots) - Nach der Einigung im Koalitionsausschuss steht nunendgültig der Titel des diesjährigen Sommertheaters fest - viel Lärmum gar nichts. Und zwar um überhaupt gar nichts. Denn nach denvorgeblichen Dramen um ein Auseinanderbrechen der"Schicksalsgemeinschaft" CDU/CSU, eines zusammenphantasierten Endesder Regierungskoalition oder sogar des Zusammenbruchs des"Friedensprojektes" EU, stellt sich nun heraus, dass bis aufAnkündigungen und Maulheldentum nichts passiert ist. Alles bleibt,wie es ist.Ein Zurückweisen nicht einreiseberechtigter Personen an denGrenzen wird es nicht geben, ein Zurückschicken Asylsuchender in dieLänder, in denen sie erstmals in der EU registriert wurden, wird vonbilateralen Abkommen abhängig gemacht. Abkommen, die es nicht gibtund nach Stand der Dinge auch niemals geben wird. Noch nicht einmaldie Transitzentren, die doch eine Lösung vieler Probleme bringensollten, werden errichtet. So bleibt dann am Ende SödersPseudo-Grenzpolizei, also Beamte, die ihren bisherigen Dienst genausowie vorher weiter verrichten, nur mit einem anderen Aufnäher auf derUniform.Allerdings kann nach Ansicht der Bayernpartei auch ein solchesSommertheater ein Lehrstück sein. Folgende Schlüsse können gezogenwerden: Bayerische und bundesdeutsche Interessen sind keinesfallsdeckungsgleich. Bayerische Interessen werden in Berlin völligunzureichend vertreten. Und trotz allen Theaterdonners: Wer CSUwählt, unterstützt Merkel.Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell